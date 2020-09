Valentijn runt en woont op camping om te overleven

Normaal staat de 24-jarige Valentijn Stronks samen met zijn collega's op de grotere festivals van Nederland. Het bedrijf waarvoor hij werkt is ambitieus en strekt zijn armen ook over de grens uit. Maar in plaats van de bevrijdingsfestivals, Mysteryland, Kingsland of Dreamfields Mexico, runnen zij nu een camping in zijn geboorteplaats Aalten.

Lange, blonde lokken strak in de gel en een vriendelijke glimlach op zijn gezicht, dat typeert de 24-jarige Valentijn Stronks uit Aalten. Gastvrij ontvangt hij gasten op de camping East Nomads, gerund door het Delftse bedrijf Deworrying. De reguliere bedrijfsvoering viel in het water halverwege maart door de coronacrisis waarna de aandeelhouders de hoofden bij elkaar staken en tot een glamping-idee kwamen in Aalten. Ogenschijnlijk willekeurig gekozen, maar dat is niet helemaal waar zegt Valentijn.

'We hadden geen vastomlijnd plan'

"Ik kom zelf uit Aalten, ben er geboren en getogen. Toen dit concept naar voren kwam, heb ik samen met dorpsgenoot Jesse van Zollingen, camping Goorzicht benaderd. Zij waren na uitleg van het concept enthousiast over de plannen".

Het is april als Valentijn en Jesse, samen met camping-eigenaren Frank en Steffen te Dorsthorst, het veld oplopen. Op dat moment is het veld leeg en kruipen de eerste grassprieten voorzichtig uit de grond na een zachte winter. "We hadden geen vastomlijnd plan, dit was totaal nieuw voor ons", zegt Stronks. Op dat moment gelden er regels die voorschrijven dat alleen voorzieningen met eigen sanitaire units verhuurd mogen worden. Ondernemer Huibert van Os komt met het plan om dit voor elkaar te maken bij alle individuele tenten, een hels karwei. Operatie East-nomads gaat van start.

Nomaden in het Oosten

Waar het leven van de Deworrying crew normaal gesproken bestaat uit relatief korte verblijven op festivals, is dat nu anders. "We zitten al meer dan vier maanden hier, voorbereiding en uitvoering meegerekend. We moesten eerst met de gemeente om tafel om alles rond te krijgen, dat duurde aan het begin best wel even. De gemeente was voorzichtig omdat de ziekenhuizen vol lagen in die tijd. Intussen willen de eigenaren van het bedrijf iets verzinnen om iedereen aan het werk te houden en gasten blij te maken."



De maanden mei en juni gaan niet zomaar aan de crew voorbij. Er wordt hard gewerkt om het terrein volgens de regels voor te bereiden. Zo'n 2 kilometer riolering wordt er 1,5 meter de grond in gegraven, er wordt een nieuwe stroom en watertoevoer aangelegd en op en rond het terrein zijn personeelsleden bezig met het bestrijden van de eikenprocessierups. Ook wordt er gekeken welke bomen er gekapt moeten worden, zodat alles op en top veilig is bij een windvlaag of storm. Begin juli zijn er zo'n 60 tenten verrezen op het terrein en gaan ze van start aan de Boterdijk.

'Alles van de Achterhoek'

Het is even wennen en eist z'n tol onder het personeel. 24-uurs diensten worden gedraaid in ploegen. Het terrein is optimaal beveiligd, wordt onderhouden door crew en de hygiëne op het terrein wordt constant gemonitord. "Dat moet ook wel, want de hottubs blijven niet lang schoon als je dat verwaarloost. Om die snel bij te kunnen vullen, hebben we extra leidingen aan laten leggen. Wat dat betreft hebben we aan alles gedacht. Zou je achteraf dingen anders doen? Ja, tuurlijk. Er zijn genoeg evaluatiepunten die we volgend jaar anders zouden doen als we weer beginnen."

Ondertussen komt een lokaal bedrijf brood, vlees en andere benodigdheden voor de camping brengen. "Dat is ook iets dat we belangrijk vinden: samenwerken met lokale ondernemers. Wij komen hier niet om te concurreren, maar om samen te werken met de regio en mensen naar de Achterhoek te verleiden. Daarvoor heeft het terrein genoeg mogelijkheden. Van hottubs, sauna's, exclusieve plekken om te slapen of te eten tot aan Barbeque'ers Smokey Goodness en chefkok Ron Blauw. Het was allemaal mogelijk op het terrein. Het was een succes, maar niet altijd uitverkocht. We hopen dat dat volgend jaar wat meer is. Omdat we nog ruimte genoeg hebben en er nu nazomer-weken aankomen, verlagen we de prijzen fors. Dat doen we omdat we het liefste gewoon gasten hebben zolang we hier nog staan. Dat is voor ons personeel beter en ook voor onze portemonnee natuurlijk. We hopen met die aanpak te zorgen voor voldoende buffer om dit volgend jaar ook weer te kunnen doen zonder dat er noodgedwongen ontslagen zijn gevallen.

'Moe maar voldaan, want het was zwaar'

De nazomerweken zijn begonnen en dat betekent dus dat gasten er tegen gereduceerd tarief terecht kunnen. "Voor ons zijn dit de laatste loodjes. Het was zwaar. We zijn moe, maar voldaan. Je merkt nu dat het heftig was, want het grootste deel van de crew woonde normaal in de Randstad. Maar in deze tijd woonden zij weken achtereen hier. Dat is zwaar voor relaties en het privéleven. Dat was allemaal hier. Binnenkort verandert dat weer. Op dit moment slapen zij in een deel van de tenten op het terrein. Hoe dat volgend jaar gaat, dat moeten we nog maar even zien."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht.