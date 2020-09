Rogier Meijer: 'Pas na tien wedstrijden weet NEC echt waar het staat'

De eerste thuiswedstrijd van NEC tegen Jong Ajax lijkt morgenavond een serieuze test waar de Nijmeegse ploeg dit seizoen toe in staat is. Trainer Rogier Meijer wil zover niet gaan. "Je moet het seizoen niet ophangen aan vijf of zes wedstrijden."

Twee weken geleden ging NEC in Leeuwarden onderuit tegen het favoriete Cambuur Leeuwarden (0-2). Die nederlaag was min of meer ingecalculeerd, hoewel de Nijmegenaren matig voor de dag kwamen in Friesland. Thuis tegen Jong Ajax liggen er meer kansen voor een resultaat, zeker omdat de talenten uit Amsterdam in hun eerste competitieduel een pak slaag kregen van Roda JC (0-4).

2500 mensen

Meijer nuanceert echter. "In die wedstrijd speelde Jong Ajax wel met een heel jong team. Het andere Ajax had die dag een oefenwedstrijd, dus dan weet je dat ook. Verder is het zo dat Roda er zeker niet overheen liep. De doelpunten vielen ook wat ongelukkig", zag de Doetinchemmer op de beelden. "Ik kijk uit naar onze eerste thuiswedstrijd. Met 2500 mensen in je stadion heb je toch al wel het gevoel van een echte wedstrijd."

Gissen

Vorig seizoen ontwikkelde zich in de Goffert een aantrekkelijk duel. Jong Ajax kwam twee maal op voorsprong, maar het werd op 24 januari van dit jaar 3-3. Meijer weet niet goed wat hij nu moet verwachten. "Het is gissen wie ze meenemen. Dat weten we pas een paar uur voor de aftrap denk ik. Maar we hebben een goed beeld van de tegenstander. Ik ken vanuit mijn periode als trainer bij de jeugd ook genoeg spelers van Jong Ajax."

Geen Okita

NEC mist vrijdagavond (aanvang 21:00 uur) Jonathan Okita. De aanvaller heeft last van zijn onderbeen. De blessure liep hij op tegen Cambuur. Hij miste ook het oefenduel tegen Jong FC Groningen. "Hij is niet fit en zit dus niet bij de selectie", meldde Meijer. "Verder is iedereen fit."

Thomas Beekman

Dat betekent dat Kevin Bukusu ook bij de selectie zit. De van Bayer Leverkusen overgekomen verdediger lag er een tijdje uit, maar is volgens Meijer nu inzetbaar. De trainer van NEC laat grotendeels doorschemeren met hetzelfde elftal te willen beginnen als tegen Cambuur, maar helemaal zeker is dat niet. Mogelijk kiest Meijer voor Thomas Beekman op het middenveld ten koste van Dirk Proper. Beekman liet een goede indruk achter tegen Jong FC Groningen.

"Ik ben er nog over aan het denken en dat zou zeker een optie kunnen zijn, maar het zou niet goed zijn direct veel te gaan wisselen", aldus Meijer. 'Dat is niet verstandig als je beter wil worden. Alleen heeft een team soms wel een impuls nodig en als wij dat vinden kijken we er naar."

Pittig programma

Het eerste thuisduel lijkt een mooie test om te zien waar NEC staat. Meijer vindt dat veel te vroeg. "Je moet een seizoen ook niet ophangen aan vijf of zes wedstrijden. Ik heb ook tegen die jongens gezegd dat de stand van nu aan het eind anders is. Net als de basis. Het team moet kans krijgen zich te ontwikkelen en na ongeveer tien wedstrijden weten we waar we echt staan."

"Vooraf wisten we ook dat het begin pittig zou zijn. Cambuur en Jong Ajax waren vorig seizoen niet voor niets de best voetballende ploegen van de eerste divisie", schetst Meijer. Dinsdag treft NEC op papier opnieuw een sterke tegenstander. Dat is aan het IJsselmeer FC Volendam dat vorig jaar ook meestreed om promotie naar de eredivisie.

Vermoedelijke opstelling NEC: Alblas, Van Rooij, Van Eijden, Odenthal, El Karouain; Barreto, Proper (Beekman), Bruijn; Romeny, Janga, Sellouf