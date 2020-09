'Politie! Handen omhoog!', personeel coffeeshop schrikt zich rot van grote groep agenten

De politie Gelderland-Zuid is donderdagochtend onverwacht een Nijmeegse coffeeshop binnengevallen. Er was een melding binnengekomen, dat er een gewapende overval bezig was. Medewerkers van de coffeeshop aan de Lange Hezelstraat werden ruw onderbroken tijdens hun werkzaamheden.

"We kregen een melding dat mannen met bivakmutsen en een vuurwapen het pand in zouden zijn gegaan", vertelt de woordvoerder van de politie. Ze bevestigt dat het gaat om coffeeshop Dakota.

"We hebben toen meteen ingezet en zijn er met meerdere eenheden heengegaan. De omgeving is afgezet, we hebben alles uitgekamd, maar niets aangetroffen." Ook de mensen die aan het einde van de ochtend in de coffeeshop hadden niets van een overval gemerkt.

Politie! Handen omhoog!

"Ik was aan het schoonmaken en toen hoorde ik ineens roepen: Politie! Handen omhoog!", vertelt een medewerkster die liever anoniem wil blijven. Er waren geen klanten binnen, maar anders hadden die ook raar staan te kijken dat er ineens zeven politiebusjes voor de deur stonden. Ze mocht de poetsdoek laten liggen en samen met haar collega meekomen naar buiten. "We zijn gefouilleerd en ondervraagd. Ondertussen hebben ze het hele pand doorzocht, maar niets gevonden."

De politie vermoedt dat het gaat om een valse melding en onderzoekt wie de melding heeft gedaan. De medewerkster heeft van agenten die in de ochtend bij Dakota waren gehoord dat er nog niet veel duidelijk is: "Ze hebben het nummer teruggebeld, waar de melding vandaan kwam. Maar daar werd niet opgenomen er en was ook geen voicemail."

Strafbaar

Op de vraag waarom iemand dat zou doen kan de medewerkster geen antwoord geven. "We hebben weleens klanten die ontevreden zijn dus misschien is het een geintje", legt de medewerkster uit. Als mensen hun legitimatie niet bij zich hebben krijgen ze geen wiet of hash mee. Raar vindt ze het wel: "Ik werk hier al 15 jaar. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak."

Het doen van valse melding bij de politie is strafbaar. Het bezorgt de politie en andere hulpverleners onnodig werk. In dit Nijmeegse geval zag de medewerkster rond de 28 agenten naar coffeeshop Dakota komen.

De politie kan de gemaakte de kosten verhalen op de melder.