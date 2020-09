Nunspeet past trouwprotocol aan na 'Grapperhausje' wethouder

De beslissing is genomen na de commotie om het huwelijk van wethouder Mark van de Bunte. Die trad op 8 augustus in het huwelijk en bij het naar buiten lopen werd duidelijk dat vrijwel niemand zich aan de anderhalve meter hield.

Daar lag niemand van wakker, maar na de berichtgeving over de bruiloft van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, werd daar toch anders naar gekeken. Er doken foto's op van de bewuste trouwerij.

Vergevingsgezind

Burgemeester Van de Weerd laat weten dat hij in eerste instantie boos was op wethouder Van de Bunte, maar dat hij het anderzijds ook wel een beetje begrijpt: "Ik was eerlijk gezegd functioneel boos, maar tegelijk ook wel vergevingsgezind." De burgemeester denkt dat de wethouder er alles aan heeft gedaan om de bruiloft veilig te laten verlopen.

"Ik heb zelf nog persoonlijk contact met hem gehad", vertelt de burgemeester. "Alleen toen kwam hij buiten en toen stond een aantal mensen te dicht op elkaar."

Protocol

Het gaat niet alleen mis bij het huwelijk van de wethouder. Regelmatig staat het buiten vol bij het gemeentehuis als er getrouwd wordt. "We hebben het protocol hier binnen in het gemeentehuis prima voor elkaar", zegt Van de Weerd. "Maar wat je ziet is dat de mensen buiten gaan staan wachten omdat ze niet naar binnen mogen, want dat is nu eenmaal het protocol. En dan zie je het dus buiten fout gaan."

Daar moet wat aan gedaan worden, vindt de burgemeester. "We hebben nu met onze bodes afgesproken dat zij er op letten dat ook de mensen buiten anderhalve meter afstand houden. Dus wat dat betreft gaan we ook onze verantwoordelijkheid nemen. Maar uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van de mensen zelf."

Nieuwe normaal onmogelijk

Het nieuwe normaal blijft gewoon moeilijk voor mensen vindt de burgemeester. Anderhalve meter afstand houden kan volgens hem niet altijd. "Nee, ik denk dat we het met z'n allen eens zijn dat overal en altijd de anderhalve meter hanteren gewoon onmogelijk is. Dat betekent dat we moeten leven naar de geest van de regel en minder naar de letter."

Van de Weerd bedoelt daarmee dat het altijd wel ergens fout gaat. Ook bij de burgemeester zelf: "Je wil het niet, maar het gebeurt gewoon. We moeten er alert op blijven. Maar tegelijkertijd is een stukje vergevingsgezindheid op z'n plek."

Wel vindt de burgemeester het goed dat mensen er op aan worden gesproken. Boetes of straffen vindt hij alleen nodig als mensen willens en wetens de maatregelen aan hun laars lappen. "Wat uiteindelijk belangrijk is", zegt Van de Weerd, "is dat we het 99% van de tijd wel goed doen. Want dat helpt wel tegen corona. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk de maatregelen te borgen, dat is mijn boodschap."

