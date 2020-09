Oude club Hiddink zoekt historisch materiaal voor 100-jarig jubileum

"SC Varsseveld staat wel bekend om de club die er voor de volle 100% in gaat, misschien niet altijd verfijnt voetbalt, maar het elke vereniging lastig maakt om van Varsseveld te winnen'', laat een trotse Gerrit Jan weten. Via een oproep bij Gelderland helpt hoopt hij aan voldoende materiaal te komen voor de jubileumuitgave. "We zijn vooral op zoek naar mensen die vroeger bijvoorbeeld plakboeken hebben bijgehouden of ander archiefmateriaal in hun bezit hebben."

Rijke Geschiedenis

De club heeft altijd een belangrijke plaats in de Varsseveldse gemeenschap ingenomen. Gerrit Jan: "We hebben op dit moment zo'n 800 leden en hebben nooit te klagen gehad over het aantal leden en jeugdaanwas. Vroeger kon je kiezen tussen gymnastiek en voetbal. Ondanks de concurrentie van veel andere verenigingen houden wij ons heel goed staande."

De club begon met het spelen op weilanden. Totdat er in het dorp een veld kwam. Toen dit veld vervolgens moest wijken vanwege woningbouw, zijn ze naar het huidige terrein gegaan. Inmiddels hebben ze op het huidige complex vijf velden waarop gespeeld kan worden.

De tribune van SC Varsseveld. Foto: Omroep Gelderland

Tribune met karakter

Gerrit Jan is vooral trots op de tribune: "Deze tribune is in 1949 gebouwd. Een leuke anekdote is dat toen PSV hier een oefenwedstrijd kwam spelen Frank Arnesen (nu technisch directeur bij Feyenoord, red.) het veld opkwam lopen en helemaal onder de indruk was van de Engels aandoende tribune en dat toen ook uitte." Het is volgens Gerrit Jan ook een tribune met karakter.

Hoogte punten

Zoals elke club kent ook SC Varsseveld een aantal hoogtepunten. "Dat was onder andere de roemruchte promotiewedstrijd in 1944. Varsseveld was kampioen van de derde klassen en moest toen tegen UD uit Deventer spelen. Onder het oog van 3000 toeschouwers wist Varsseveld met 5-2 te winnen." Maar ook toen SC Varsseveld in 1985 zowel met het 1e en 2e elftal kampioen werd, is iets wat Gerrit nog goed is bijgebleven.

Guus Hiddink

Wanneer je SC Varsseveld zegt, dan heb je het natuurlijk ook over Guus of eigenlijk de familie Hiddink. Want vader Hiddink was een gerespecteerde voetballer die uitkwam voor de plaatselijke voetbalclub. Guus volgde hem later en speelde ook zijn jeugdjaren bij deze club en brak op 15-jarige leeftijd door. Na een paar seizoenen vertrok hij naar De Graafschap .

De club heeft nog steeds nauwe banden met de familie: "Af en toe laat Guus zijn gezicht nog wel zien. Zo heeft hij nog samen met zijn vader bij de opening van de bestuurskamer de eerste steen gelegd en is hij ook aanwezig bij reünie-aangelegenheden."

Rechts voor Guus Hiddink tijdens een training bij SC Varsseveld. Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Wie oud materiaal of mooie herinneringen heeft aan SC Varsseveld? Kan contact opnemen met Gelderland helpt.





