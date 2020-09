Miljoenen voor Nijmegen om huizen bij het station te bouwen

Nijmegen ontvangt 5 miljoen euro van het rijk voor de bouw van woningen in het stationsgebied. Minister Ollongren (Binnenalndse Zaken) trekt in totaal 290 miljoen euro uit om met grote spoed nieuwe huizen te bouwen in heel Nederland. Het geld voor Nijmegen is bedoeld voor 670 woningen rondom het station waar eerder onder meer het gebouw Metterswane stond. In 2023 en misschien zelfs eerder, gaat de eerste schop de grond in.

Nijmegen heeft de hoogste woningnood van Gelderland en scoort ook landelijk hoog. Daarom is wethouder Harriët Tiemens superblij met deze toezegging. "Dat is superbelangrijk om onze grote woningnood te lenigen."

Betaalbare woningen

Van de 670 geplande woningen komen er 419 binnen de categorie betaalbaar: sociale huur, middeldure huur of goedkope koop. Vlak voor de zomer vroeg wethouder Tiemens een subsidie aan bij het rijk om de woningen circulair te bouwen (met hergebruik van grondstoffen), de plannen zo uit te werken dat het in het gebied niet te heet wordt en dat het water goed wordt opgevangen.

Tiemens: "Dat zijn nu in de beginfase nog wat duurdere voorzieningen. En dat dit geld nu is toegekend daar zijn we hartstikke blij mee."

De woningbouw is onderdeel van de totale metamorfose van het stationsgebied. Het station wordt onder meer uitgebreid met een extra perron en krijgt een volwaardige toegang aan de westelijke zijde. Die plannen kosten 112 miljoen euro en dit voorjaar kwam minister Stientje van Veldhoven al naar Nijmegen voor het ondertekenen van de zogenoemde woondeal: een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid.

Rest ook aanpakken

Dat geld is nog niet bij elkaar, maar wethouder Tiemens is ervan overtuigd dat deze eerste stap wel helpt bij verdere financiering. "We laten nu aan het rijk zien dat het ons ernst is in het stationsgebied. In 2023 gaat het station volledig op de schop en als de grond dan toch open ligt kunnen we net zo goed gelijk de rest ook klaar maken voor de toekomst. Dat scheelt geld."

