Onkruid vergaat niet, maar met deze tips kom je er toch vanaf

Wat voor de één onkruid is, is voor de ander juist een zeer gewaardeerde plant, vertelt Huitema. Bedenk dus eerst welke planten je liever kwijt dan rijk bent. Op het lijstje van onkruiden staat bij veel mensen zevenblad ongetwijfeld hoog op de lijst. De plant verspreidt zich in rap tempo door de hele tuin en je komt er zeer moeilijk weer vanaf. Maar onmogelijk is het niet, vertelt de eco-hovenier.

Uitputtingsslag

"De beste strategie om van onkruid af te komen is uitputten." Dat doe je door telkens opnieuw het blad weg te trekken. Planten komen aan zuurstof en voedingsstoffen door fotosynthese. Zonder blad kan dit proces niet plaatsvinden en zal de plant uiteindelijk sterven. Verwijder dus telkens opnieuw de bladeren en het onkruid zal uiteindelijk verdwijnen. Bij zevenblad is het belangrijk om ook de wortels weg te trekken, weet Huitema.

Waarom dat zo belangrijk is, vertelt hij in deze video:



Recht van de sterkste

Wie geen groene vingers heeft, kiest voor een andere aanpak: Zet sterke planten in de tuin die de bodem bedekken. Een geschikte plant is ooievaarsbek, vertelt de eco-hovenier. Waar deze tuingeranium groeit, heeft onkruid geen kans. In de zomer staat de bodembedekker ook nog eens in bloei.

Tuingeranium. Foto: Omroep Gelderland.

Afdekken

Er is ook een rigoureuze maatregel die effectief is. Door de bodem tijdelijk af te dekken met landbouwplastic of karton zullen de planten eronder stikken. Nadeel is dat ook de planten die je wel wilt behouden hierdoor zullen verdwijnen. En de bodem moet voor langere tijd afgedekt blijven, wat er natuurlijk niet fraai uitziet.

Schoffelen heeft helemaal geen zin Hovenier Hans Huitema

De schoffel kan gewoon in de schuur blijven. "Door te schoffelen wordt de bodem verstoort en creëer je weer een kiembodem voor nieuwe pioniersplanten. Je houdt jezelf daardoor aan het werk". De hovenier gebruikt bij het onderhoud van de tuin dan ook niet veel meer dan een schepje en zijn handen. "Gebruik in de strijd tegen onkruid in ieder geval geen bestrijdingsmiddelen", zegt Hans Huitema van PAN-Tuinen.

"In een tijd waarin de natuur steeds verder teruggedrongen wordt, is het not done om wat dan ook voor bestrijdingsmiddelen te gebruiken."

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland de derde aflevering van het programma Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Deze keer praat Harm met Paula van Lingen uit Randwijk. Paula vindt dat onkruid niet bestaat.

Bekijk alvast de uitzending: