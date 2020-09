'Het is een ramp', noodhospitaal uit Vaassen uitgebrand op Lesbos

De foto's liggen op het bureau. Rokende puinhopen van wat een paar weken geleden uit Vaassen verscheept werd als humanitaire 'COVID-emergency-unit'. Ontwikkeld en gebouwd in het dorp in de gemeente Epe voor het afnemen van coronatests.

De unit was de enige corona-vrije voorziening voor het kamp met 12.000 vluchtelingen. Het ging om drie hele grote tenten die plek boden aan 62 patiënten.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

De unit was juist overgedragen aan de Griekse regering en de hulporganisatie toen het noodlot toesloeg. "Nu is er niets meer, het is afgebrand", zegt Kruijsen. "Er is niets meer over. Door de warmte zijn ook de apparaten gesmolten. Dus zijn we eigenlijk weer terug bij af."

Hoopvol project

Bart was zelf mee naar Lesbos om de unit te plaatsen. "Het was een erg hoopvol project. We hebben vluchtelingen met verstand van zaken laten meehelpen de unit en tenten op te bouwen. Zo hadden ze zinvol werk te doen voor zichzelf en hun medemensen. Het was mooi om te zien hoe de eigenwaarde van die mensen groeide door het werk aan de unit."

Het afbranden van de medische post is verschrikkelijk volgens Kruijsen: "De unit was cruciaal om gezondheid te bieden aan de mensen daar. Toen ik er was, ging het om zo'n 13.000 vluchtelingen op een kamp met een capaciteit van 3.000. Dus deze extra medische faciliteit is echt noodzakelijk voor hen."

Een telefoontje met een nieuwe bestelling van Buitenlandse Zaken heeft hij nog niet gekregen. "Maar als het moet hebben we vanavond weer een unit klaarstaan om te verschepen."