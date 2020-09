Jongen fietst in sinkhole, ondanks meerdere waarschuwingen

Een jongen mist zijn fiets door een gesprongen waterleiding in Malden. Dat meldt een fotocorrespondent. De leiding in de Randwijksingel sprong donderdagmorgen door onbekende oorzaak. Waterbedrijf Vitens probeert het gat te dichten.

De jonge fietser negeerde volgens de fotograaf aanwijzingen van omstanders om om te fietsen. "Hij fietste gewoon rechtdoor en ging opeens kopje onder", meldt Waldie Rutten van Persbureau Heitink.

Het slachtoffer kon uit het gat klimmen, maar de fiets is nog niet boven water. Rutten: "Ze weten niet hoe diep het gat is."

Onderweg naar gym

Een politiewoordvoerder meldt dat het slachtoffertje met een groep basisschoolleerlingen onderweg was naar gymles. "De gemeente had de weg afgezet", zegt hij. De jongen was volgens hem niet gewond, maar is wel geschrokken.

Vitens is in Malden om het lek te dichten. "We halen de fiets van de jongen uit het water", zegt een woordvoerder. Vitens belooft eventuele schade aan de fiets te vergoeden. Het lek zou geen gevolgen hebben voor het kraanwater in de directe omgeving.

De Randwijksingel in Malden is afgesloten voor alle verkeer.