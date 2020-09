Sportcentrum kost miljoenen, maar gemeenteraad zegt ja

Vorig jaar koos de raad al voor nieuwbouw van De Gelenberg. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt door wethouder Sjef van Elk. Een ronde langs Drutense raadsfracties laat zien dat alle partijen nog steeds achter de nieuwbouw staan, al zijn er wel zorgen over het kostenplaatje.

Kosten

Dini Uitdehaag, raadslid namens Sociaal Maas en Waal, noemt ook de onzekerheid wat betreft de gemeentefinanciën in coronatijd. "Het is wel een heel hoog bedrag, zeker in deze tijd." Dat betekent niet dat haar partij per se tegen zal stemmen, want Uitdehaag erkent dat De Gelenberg hard aan vernieuwing toe is.

De Dorpslijsten zijn ondanks de hoge kosten nog steeds enthousiast over het plan. Raadslid Gérard de Wildt: "Als we nu gelijktijdig het zwembad meenemen in de herbouw ontstaat er een modern multifunctioneel sportcentrum." De Wildt vindt het een geweldige voorziening voor de gemeente.

Hij nuanceert het beeld van de hoge kosten. Er wordt bijvoorbeeld bespaard op stookkosten door het gebouw energieneutraal te maken. In combinatie met een grote groep gebruikers van De Gelenberg zou de exploitatie van het gebouw dekkend worden. Zowel De Wildt als Uitdehaag noemt ook de lange levensduur van het gebouw. Door een langdurige lening tegen een lage rente af te sluiten, drukt het project daardoor niet zwaar op de gemeentebegroting.

Parkeerproblemen

Ook het CDA in Druten is niet tegen de nieuwbouw van het sportcentrum, maar raadslid Johan Wiersma wijst er wel op dat veel organisaties er gebruik van gaan maken, en dat zou tot parkeerproblemen kunnen leiden in het centrum van het dorp.

Onder andere het PAX Christi College, zorginstelling ‘s Heeren Loo en turnvereniging Druturnia zullen gebruik gaan maken van het sportcentrum.

De Drutense gemeenteraad bespreekt het plan donderdagavond.