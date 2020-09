Wat vind jij: nemen mensen te snel een tatoeage?

In het SBS6-programma Getekend voor het leven volgt André Hazes mensen die van hun tatoeage af willen en laten verwijderen. Deze mensen hebben zoveel spijt van hun tatoeage, dat ze hem weg laten laseren. En dat is nog meer werk en kost veel meer geld dan de tatoeage in eerste instantie heeft gekost.

Mensen nemen tatoeages om zichzelf te uiten, als een rebelse actie, om herinneringen vast te houden of om een nare tijd af te sluiten, zoals Lucy deed.

Het laten zetten van een tatoeage is vrij makkelijk. Je kunt zo een afspraak maken bij een tattooshop. Als het dan zover is, bespreek je wat en waar je op je lichaam getekend wilt hebben en een paar uur later zit het plaatje voor altijd op je lijf.

Is dit te makkelijk en zou je er langer over na moeten denken, bijvoorbeeld door een proefplaatje? Of mag iedereen dat lekker zelf weten?

