Honderden gedupeerden van toeslagenaffaire, gemeente heeft ze niet in beeld

In Arnhem zijn er 282 slachtoffers van de toeslagenaffaire, maakte wethouder Martien Louwers woensdagavond bekend na vragen van de SP. Maar die heeft de gemeente nauwelijks in beeld en daarom kan hen ook geen hulp worden geboden. "Bijzonder frustrerend", vindt Louwers.

Bij deze mensen zouden onterecht toeslagen voor kinderopvang teruggevorderd zijn door de Belastingdienst. Door die situatie zijn gezinnen mogelijk verder in de financiële problemen geraakt, doordat ze andere rekeningen ook niet meer konden betalen. In dat geval kan de gemeente helpen met bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject. Maar de Belastingdienst mag niet vertellen wie het zijn, licht Louwers toe.

Zie ook: Slachtoffers toeslagenaffaire krijgen hulp van gemeente

'Hulp kan zelfde dag nog'

Dat heeft volgens haar te maken met de privacywet. Wat er nu wel gaat gebeuren, is dat de Belastingdienst alle gedupeerden gaat bellen met de vraag of er andere problemen zijn ontstaan waar de gemeente hen voor mag benaderen, vertelt Louwers. "Als die vraag met 'ja' wordt beantwoord, geven ze dat door en kunnen we die inwoner benaderen."

Louwers heeft al een team in de startblokken staan. "Dus als een Arnhemmer hulp wil, kan dat dezelfde dag nog."

'Meld je bij gemeente'

Hoe lang de Belastingdienst bezig is met die landelijke belronde, weet Louwers niet. Liever heeft ze dan ook dat mensen zichzelf melden bij de gemeente. "Wij willen en kunnen helpen." Louwers noemt het 'vreselijk' wat deze mensen is overkomen, door toedoen van de overheid.

Ook wil de wethouder het gesprek aangaan of niet de Belastingdienst verantwoordelijk is voor alle extra kosten die voor deze mensen moeten worden gemaakt.

'Gezinnen kapotgemaakt'

Volgens SP'er Gerrie Elfrink is het college in deze kwestie veel te lijdzaam geweest. "Het gaat om ongelooflijk veel gezinnen in deze stad, die gewoon kapot zijn gemaakt door de Belastingdienst." Louwers laat weten de frustratie van de socialist te delen. "Maar zolang wij de informatie niet krijgen wie deze mensen zijn, is het zoeken naar een speld in een hooiberg."