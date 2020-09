Nijmegen zet zich in voor behoud wedstrijdbad

Het huidige 50 meter-wedstrijdbad heeft een belangrijke regionale functie, omdat er in de wijde omgeving geen ander wedstrijdbad is. "Naast Gelderse regiowedstrijden worden zelfs regiowedstrijden van de provincie Overijssel daar gehouden", zegt Nick de Graaf (VVD). "Daarom zouden we ook om een bijdrage vanuit de provincie moeten vragen voor een nieuw bad."

Dat vindt ook Michiel van Hoof (D66): "Zo’n 50 meter-bassin draagt ook bij het aan vestigingsklimaat van de stad." Wethouder Bert Velthuis (SP) geeft aan daar zeker over in gesprek te gaan met de provincie. "De provincie heeft er zeker belang bij als wij zo’n wedstrijdbad bouwen."

Locatie

Voor de locatie van het nieuw te bouwen zwembad wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Een locatie die vooral Velthuis zelf en de fractie van de SP aanspreekt, is de Winkelsteeg. "We ontwikkelen daar een nieuw stadsdeel, en een zwembad zou daaraan een mooie impuls geven", zegt de wethouder. "Maar het is ook een locatie die centraal gelegen is en daarom gunstig is voor mensen uit Dukenburg, Lindenholt, de huidige omgeving van zwembad West en ook Hatert."

Verschillende fracties in de raad willen echter dat ook serieus gekeken wordt naar een locatie in Dukenburg. "Dat stadsdeel vergrijst", zegt Eric Bender (Stadspartij Nijmegen). "Ouderen moeten dicht bij huis kunnen zwemmen."

VoorNijmegen.NU wil graag dat er gekeken wordt naar een gedeelde locatie voor het Triavium en het zwembad, maar dat ziet wethouder Velthuis niet zitten. "Dat wordt ingewikkeld. We hebben daar te maken met een huurcontract dat nog een tijd lang doorloopt."

Nijmegen-Noord

Een stadsdeel waar er in ieder geval een groeiende behoefte aan zwemwater is, is Nijmegen-Noord. Zowel de raad als Velthuis zien hier kansen voor een samenwerking met de gemeente Overbetuwe, dat een nieuw zwembad wil realiseren in Elst. Velthuis: "Op de juiste locatie zou dit ook uitkomst bieden voor Nijmegen-Noord. Ik zit dan ook hierover aan de tafel met de wethouder daar."

De wethouder geeft aan erop toe te zien dat er voor Nijmegen-Noord een instructiebad komt.