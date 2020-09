Kansen komst Hornbach naar Nijmegen-Noord gestegen

Het ziet ernaar uit dat de komst van een grote bouw- en tuinmarkt van Hornbach plus een tankstation zonder LPG en een fastfoodrestaurant bij de Ovatonde in Nijmegen-Noord door de gemeenteraad toegestaan gaat worden. Hoewel daar veel kritiek op is, lijkt er een meerderheid te gaan instemmen.

Verschillende insprekers kwamen hun zorgen uitspreken over de plannen, die al lang spelen. Lokale ondernemers hebben zorgen over de concurrentie, omwonenden maken zich druk over de verkeerstoename die zal gaan ontstaan.

Hornbach, ook aanwezig om in te spreken, vindt de zorgen over concurrentie ongefundeerd. "Wij zijn geen concurrent voor het centrum. Er is onderzocht dat er meer dan voldoende marktruimte is de voor de vestiging van Hornbach op deze locatie. De schreeuw van concurrenten horen we bij elke nieuwe vestiging, maar het geschetste doemscenario is nergens werkelijkheid geworden."

'Ze verkopen uiteindelijk skelters en fietsen'

In het bestemmingsplan staat opgenomen dat Hornbach maar zeer beperkt 'branchevreemde' producten mag voorkopen, iets waar het bedrijf zegt zelf voor gekozen te hebben. Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) is daar niet door gerustgesteld. "Wat is branchevreemd? Daar is geen lijst van. Uiteindelijk zal Hornbach skelters, fietsen en allerlei andere zaken gaan verkopen die ook in de binnenstad verkocht worden, en zo wel degelijk het centrum van Nijmegen gaan beconcurreren. Kleine ondernemers die het net redden worden zo, zeker ook met corona erbij, over het randje geduwd."

Eigenhuijsen verwijt de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP - die samen al voor een meerderheid zorgen - dat zij zich eerder uitspraken tegen de komst van een retailpark op deze locatie maar nu wel voornemens zijn in te stemmen met de voorliggende plannen.

"Dit gaat niet over een groot retailpark", zegt Quirijn Lokker (GroenLinks). "Een bouwmarkt past niet meer in de stad. Er is goed nagedacht over de inpassing in dit gebied." Ook de SP heeft geen probleem met de huidige plannen. "In andere gemeenten waar iets soortgelijks heeft gespeeld, is er ook nauwelijks invloed merkbaar geweest voor de binnenstad."

'Plan afgestemd op wensen raad'

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) benadrukt dat in de totstandkoming van de voorliggende plannen de wensen van de gemeenteraad bepalend zijn geweest. "De raad wilde dat eerdere, veel uitgebreidere plannen voor dit gebied, ingeperkt werden tot een bouwmarkt en géén detailhandel. De Regio Arnhem-Nijmegen heeft ook expliciet ingestemd, dus er is ook sprake van regionale afstemming."

Op 23 september praat de gemeenteraad verder over de plannen en neemt dan een besluit.