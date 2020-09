In Silvolde draait het na corona weer om voetbal

"Toen het nieuws naar buiten kwam, hadden we honderdduizend vragen", aldus doelman Marco Olthuis. "Op die zondag hebben we de koppen bij elkaar gestoken via videobellen. Het was leuk om iedereen weer even te zien, via het scherm. Afgelopen weekend was de quarantaine afgelopen en heeft iedereen de hardloopschoenen aangetrokken."

Het trainen op het veld voelde als een bevrijding als een afsluiting voor spelers en staf. "Daar hebben we naar uitgekeken", geeft trainer Steven Verheijen aan. "Het is fijn dat we elkaar weer zien in goede gezondheid. Ik heb er zin in."



Keeper Olthuis geeft aan dat de blik van de spelers weer op het voetbal gaat: "Er wordt veel geroepen, veel over geschreven en veel over gezegd. Dat willen we nu achter ons laten."

'Voorbereiding niet in duigen gevallen'

Volgens trainer Verheijen heeft de quarantaine en het afgelasten van de eerste wedstrijd niet gezorgd voor problemen in de voorbereiding. "Ik krijg vaak de vraag of de hele voorbereiding in duigen is gevallen", verklaart de Ulftse oefenmeester. "Daar ben ik het pertinent niet mee eens. We zijn al heel vroeg begonnen, hebben een brede basis en hebben tactisch het een en ander weg kunnen zetten. Dus ik kijk daar met vertrouwen naar uit."



Zondag wacht met de uitwedstrijd tegen TAC'90 in Den Haag de eerste tegenstander van het nieuwe seizoen voor de ploeg van Verheijen. De trainer kijkt met een goed gevoel vooruit: "Dit gooide wat roet in het eten, maar ik denk dat wij er wel klaar voor zijn. Op naar de eerste drie punten."