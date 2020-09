SP Oude IJsselstreek verbaasd over opstappen volledige raadsfractie

"Als SP-afdeling waren we verbaasd over de stap van onze raadsleden om onder een andere naam verder te gaan", aldus interim-voorzitter Maurits Gemmink. "We waren ook behoorlijk teleurgesteld. Het zijn toch mensen die wij de afgelopen zes jaar hebben geholpen, die namens de SP in de gemeenteraad zaten en ons vertegenwoordigden."

Fractievoorzitter Suzan Tuit laat in een schriftelijke reactie weten: "De vraag is: wie is de achterban? De twee ledenvergaderingen van het afgelopen jaar werden minimaal bezocht. Er waren nog geen twaalf mensen aanwezig, met de fractie en het bestuur meegerekend. Het bestuur, de kerngroepleden en de partijtop weten dat we al een jaar lang met hen hebben gediscussieerd over vormen om het kader en politiek draagvlak te vergroten."

'Meer actieve mensen'

Hoewel het officieel volgens Gemmink niet zo is, zien overgebleven leden van de SP de stap als zetelroof. Tuit benadrukt dat zetels aan personen worden gegeven, en niet aan de partij. Ze verwacht meer te kunnen realiseren in de nieuwe fractie PRO!: "Een partij met drie zetels, zonder vast bestuur, te weinig kader en geen vooruitzichten heeft nauwelijks nog bestaansrecht", vindt Tuit. "Als PRO! denken we meer actieve mensen binnen te halen. We merken nu al dat dit werkt, er zijn al drie nieuwe fractieassistenten aangetrokken."



Hoewel de volledige fractie is vertrokken, is het hoofdstuk SP in Oude IJsselstreek volgens lokaal interim-voorzitter Gemmink zeker niet gesloten: "In het verleden hebben we enorme acties gevoerd. Ik denk dat dit juist het moment is waarop we kunnen laten zien en ook de leden gaan laten zien dat gemeentepolitiek springlevend is. Maar dan niet in de raad, maar op straat tussen de mensen."