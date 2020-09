Wethouder biedt excuses aan om 'Grapperhausje'

Nog geen week na de commotie rondom het huwelijk van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is er eens soortgelijk schandaal in Nunspeet. Wethouder Mark van de Bunte van Gemeentebelang Nunspeet moet om exact dezelfde reden diep door het stof. Ook van zijn trouwerij zijn foto's opgedoken waar duidelijk is dat niet iedereen anderhalve meter afstand houdt. De wethouder probeert de angel er uit te halen door de bewuste foto's zelf te publiceren op zijn weblog. Hij biedt excuses aan voor zijn 'Grapperhausje'.

"We hebben er werkelijk alles aan gedaan om de dag in goede banen te leiden. Dit is niet helemaal gelukt en dat spijt ons", zegt wethouder Van de Bunte. Hij publiceert de foto's, nadat hij is getipt dat de media achter de foto's aanzitten.

De bewuste foto's waren al naar Omroep Gelderland en mediapartner RTV Nunspeet gestuurd en deze hebben we voorgelegd aan verschillende horeca-uitbaters in Nunspeet. Ze worden immers streng gecontroleerd, terwijl er voor hun neus wordt getrouwd waarbij de corona-maatregelen even niet lijken te gelden.

Kritiek

Veel horeca-eigenaren zijn voorzichtig in hun kritiek op de gemeente. "Wij hebben een goede relatie met de gemeente en dat willen we graag zo houden", zegt een uitbater die niet bij naam genoemd wil worden.

"Maar het is inderdaad wel zuur dat er bij ons zo streng wordt gecontroleerd en dat dit allemaal maar kan. We hebben zelfs avonden waarop de politie heel langzaam voorbij komt rijden en dan met hun mobiel filmt hoe druk het is." De uitbater zegt dat er nog geen boetes zijn uitgedeeld door de gemeente, alleen waarschuwingen zijn uitgedeeld.

Niet te doen

De uitbater van snookercentrum 'Shooters' vindt het geen probleem om met naam en toenaam te reageren. Hij maakt zich juist helemaal niet druk. "Nee natuurlijk niet. Op dit moment hebben we volgens mij amper besmettingen in Nunspeet en die mensen zijn allemaal familie of vrienden van elkaar. Ze zitten allemaal samen in dezelfde bubbel."

Volgens de ondernemer is het vrijwel onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden tijdens een trouwerij. "Nee, anderhalve meter is niet te doen. En neem ze eens wat kwalijk. We weten niet hoe lang de coronacrisis gaat duren, misschien hebben we er wel jaren last van. Die mensen kunnen hun huwelijk toch niet jaren uitstellen?"

Op de vraag of het niet krom is dat er op de ene plek heel streng gecontroleerd wordt en op de andere plek niet, is de uitbater stellig: "De gemeente Nunspeet is tot op heden heel coulant geweest richting de horeca. We hebben meer ruimte gekregen voor het terras en er is nog geen boete uitgedeeld."

Afwezig

Wethouder Van de Bunte was volgens de voorlichter van de gemeente Nunspeet woensdag de hele dag afwezig. Maar in zijn blog laat hij weten: "Wij kiezen ervoor de foto’s zelf te publiceren in het kader van transparantie (...) en omdat wij niet willen dat de gemeente ‘kop van jut’ is. Via onze bruiloft verwijt men namelijk de gemeente Nunspeet met twee maten te meten, in het kader van de anderhalve meter regel."

En zo vervolgt de wethouder: "Het gaat ons aan het hart dat men onze gasten en de bezoekers buiten bij het gemeentehuis op een onbewaakt ogenblik gefotografeerd heeft (...) Ondanks een grondige voorbereiding blijkt het ook voor ons een enorme uitdaging."