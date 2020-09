Lenie (92) verzorgde 40 jaar het graf van een gesneuvelde vlieger in Zutphen

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De erewacht is een opmaat naar de komst van een blijvende herinnering. Dat is de wens van Ed Radstake, die zich het lot en het verhaal van de onfortuinlijke Nieuw-Zeelander heeft aangetrokken.

"Ik ben opgegroeid in een huis een paar honderd meter van de plek waar hij in de uiterwaarden terechtkwam", zegt Radstake. "Toen mijn oma mij vertelde over dit verhaal, was ik gelijk geboeid. Het heeft me nooit meer losgelaten."

Lenie verzorgt zijn graf

De laatste jaren kwam Radstake in contact met getuigen die het gebeuren in september 1944 hebben meegemaakt. Onder hen ook de inmiddels 92-jarige Lenie Avezaath, die als 16-jarige ging kijken op de plek waar het toestel was neergekomen.

De gesneuvelde vlieger. Foto: Omroep Gelderland

Daar zag ze Abbott levenloos liggen. Het lot van de vliegenier liet ook haar niet los. Ze verzorgde 40 jaar lang het graf van de omgekomen vlieger. Ze raakte bevriend met zijn Nieuw-Zeelandse familie.

Steen uit Nieuw-Zeeland

"Ik wil heel graag volgend jaar een monument realiseren met een steen uit Nieuw-Zeeland. Een grote steen met daarop een plaquette waarop staat wat hier is gebeurd. Een blijvende herinnering."

In dat kader - om Abbott te eren - vond er woensdag een ceremonie plaats, waarbij zowel de Nederlandse als de Nieuw-Zeelandse vlag werden gehesen. Daarnaast vlogen er twee historische vliegtuigen over.