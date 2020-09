Tiel wil niet meer in discussie over omstreden projecten

Een wijkje voor mensen met psychische problemen, een woonpark voor arbeidsmigranten of een coffeeshop; niemand wil ze in de spreekwoordelijke achtertuin. Het stadsbestuur van Tiel gaat daarom locaties hiervoor resoluter aanwijzen. Daarbij is geen ruimte meer voor langslepende discussies met buurtbewoners.

''Ik gun die mensen echt een goede plek'', zegt een bewoner van de Lingeweg die als mogelijk toekomstige buurman van het project Anders Wonen liever niet met zijn naam in de media verschijnt.

''Maar dat het ergens moet komen, betekent niet dat het dan hier moet komen. Ik denk dat je moet kijken naar de geschikte locatie. Het is niet aan mij om een alternatief te verzinnen, ik zeg alleen dat dit niet de goede plek is.''

Zes woningen

Maar de gemeente Tiel is van plan ditmaal voet bij stuk te houden. Al jaren is het stadsbestuur opzoek naar een geschikte locatie voor de maximaal zes woningen voor mensen die door psychische problemen niet in een reguliere wijk kunnen wonen.

Het stuk landbouwgrond aan de Lingeweg en de Schaarsdijkweg, net buiten de stad, is na die zoektocht als enige overgebleven. En zo wil de gemeente dit najaar de locaties voor nog een paar mogelijk omstreden projecten bepalen: centrale locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten en twee nieuwe locaties voor vier coffeeshops.

'Zoeken naar draagvlak werkt niet.'

''Wat je ziet bij dit soort projecten is dat het eigenlijk niet werkt als je opzoek gaat naar draagvlak'', zegt burgemeester Hans Beenakker. ''Het zijn voorzieningen die niemand liever in zijn buurt wil hebben. Als je het belangrijk vindt dat een aantal maatschappelijke doelen gerealiseerd worden dan zul je op een gegeven moment als gemeenteraad door moeten pakken en zeggen: dit is het. En vervolgens ga je met de omwonenden het traject in om goed te kijken naar de uitvoering daarvan.''

Kinderen en sportclubs

Zo wordt met een aantal omwonenden van de Lingeweg momenteel al een schetsontwerp voor het wijkje van Anders Wonen gemaakt. Maar andere buurtbewoners zijn nog niet zover. Zij zijn een petitie gestart om zich tegen de komst te verzetten.

Tegenstanders vrezen onveilige situaties met de bewoners en drugsgerelateerde overlast. Ze vinden de plek onder meer ongeschikt, omdat er een fietspad ligt dat veel gebruikt wordt door kinderen die naar sportclubs in de omgeving gaan.

'We hopen op steun gemeenteraad'

''We worden gesteund door meer dan zevenhonderd bewoners van Tiel het met ons eens zijn'', zegt de buurtbewoner. ''We worden door bijna alle sportverenigingen in de omgeving gesteund. Dus wij hopen op de steun van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een andere locatie.''

''Inwoners mogen natuurlijk ergens tegen zijn'', zegt Beenakker. ''Ze hebben het recht in te spreken in de gemeenteraad en de gerechtelijke procedures te vinden. Maar het is wel belangrijk dat wij op enig moment doorpakken als we dit soort zaken willen realiseren. En dat vraagt natuurlijk ook iets van het college en de gemeenteraad om daar dan ook de rug in recht te houden.''

Het is nog niet bekend wanneer er door de gemeenteraad definitief besloten wordt over het project.

Beluister hier de radioreportage: