Woonwagenfamilie in Elst is het zat: na twee jaar nog geen nieuwe plek

''Ik ben hier geboren vanuit de wagen'', zegt Martha Gerrits. ''Ik ben zestien jaar opgegroeid hier. Op deze plek waar we nu staan. Dus dat is gewoon je leven. Dat zal altijd je leven blijven.''

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Martha en haar broer Lenie bivakkeren met hun gezin uit protest op het veld bij de gemeentewerf in Elst. Zij willen het liefste het vroegere kamp op deze plek terug. Twee jaar geleden werd er op deze locatie ook een protest voor nieuwe standplaatsen gehouden door woonwagenbewoners.

''De vorige keer zijn we allemaal te snel weggegaan'', zegt Gerrits. ''Hebben we te snel geloofd in alle verhalen en hebben we te snel toegegeven.''

Gemeente werkt aan extra plaatsen

Toch is er het nodige gebeurd sinds het vorige protest, laat de gemeente Overbetuwe weten. De gemeente heeft een behoefte-onderzoek laten uitvoeren. Daaruit is geconcludeerd dat er vooralsnog zes tot twaalf extra plaatsen nodig zijn in de gemeente.

Daarbij zijn regels opgesteld over hoe de plekken door de woningstichting toegewezen moeten worden. Dat gebeurt op basis van familiebanden en de achtergrond in en binding met de gemeente.

Eind september duidelijkheid

De gemeente heeft nu plannen voor zes plaatsen op twee locaties. Een in de buurt van Elst en Driel, de andere in Zetten of Herveld-Andelst. Overbetuwe verwacht hier eind september duidelijkheid over te geven. Afhankelijk van of er bezwaar tegen wordt gemaakt, zouden de kampjes vanaf het tweede kwartaal volgend jaar ingericht kunnen worden.

''We begrijpen dat woonwagenbewoners graag zo snel mogelijk de nieuwe locaties willen'', zegt een woordvoerder. ''Maar we hebben steeds laten weten dat zo'n besluitvormingstraject lang duurt. Overigens is het wel zo dat de gemeente al tamelijk ver is met dit proces, in vergelijking met andere gemeenten in de regio.''

Gemeente gaat handhaven

De woordvoerder laat ook weten dat het huidige verblijf van de familie Gerrits met caravans op het veld aan de Grote Molenstraat niet getolereerd wordt. ''Ze mogen daar niet staan en we zijn van plan daar te gaan handhaven. Wanneer en hoe, dat zijn we op dit moment aan het bekijken.''

De familie Gerrits is na de eerdere teleurstellingen niet van plan zich zomaar te laten wegsturen. ''We zijn twee jaar verder en we horen helemaal niks'', zegt Lenie Gerrits. ''Maar we blijven net zo lang demonstreren tot we zwart op wit op papier hebben dat we hierheen mogen.''

Beluister hier de radioreportage: