Man (20) die vijf meisjes heeft misbruikt, gaat in hoger beroep

Een 20-jarige man uit Neede die is veroordeeld voor ontucht met vijf minderjarige meisjes, gaat in hoger beroep tegen de twee jaar cel die hij kreeg opgelegd. Dat hoger beroep dient op 24 november, bepaalde de Meervoudige Kamer van het Gerechtshof in Arnhem vandaag.

Tijdens een pro forma-zitting (niet-inhoudelijke behandeling van de zaak) ontbraken de verdachte en zijn advocaat. Behalve de datum voor het hoger beroep werd ook duidelijk dat nog niet alle getuigenverklaringen zijn afgerond bij een van de aanklachten.

Drank en drugs

De man uit Neede werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor het misbruik, dat veelal tijdens feestjes in en rond Neede plaatsvond. Daarbij waren drank en drugs in het spel. De rechtbank legt geen tbs-maatregel op, hoewel dat wél de eis was van het Openbaar Ministerie (OM).

Tijdens de eerste zitting in de rechtbank in Zutphen voerde de advocaat van de man meerdere redenen aan waarom de man geen ontucht zou hebben gepleegd. De rechtbank ging daar niet in mee, want er was een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de meisjes en de man. Ze waren tussen de 13 en 15 en de man was toen tussen de 18 en 19 jaar oud. De man wist volgens de rechtbank hoe oud de meisjes waren.

Geen tbs

Het OM vervolgde de 20-jarige man voor ontucht met zeven meisjes, maar de rechtbank achtte ontucht met twee meisjes niet voldoende bewezen. Daarom volgde ook geen tbs. Wel kreeg hij nog een jaar voorwaardelijke celstraf.

Na zijn vrijlating blijft de man onder toezicht staan van de reclassering. Ook moet hij zich laten behandelen en mag hij geen alcohol en drugs gebruiken. Tot slot moet hij ook een schadevergoeding van ongeveer 2000 euro betalen aan de meisjes.

