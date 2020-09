Mark graaft in de bossen bij Ermelo naar Romeins marskamp

Normaal had hij nu in Jordanië moeten zijn. Maar de Arnhemse archeoloog Mark Driessen vermaakt zich prima in de bossen bij Ermelo. Proefsleuven tonen aan dat hier een Romeins marskamp heeft gestaan. Vorige week maandag begon het graven en gisteren was het raak: er werd bewijs opgegraven dat het kamp Romeins was. Er klonk gejubel door de bossen.

Tijdens onderzoek naar grafheuvels stuitte regio-archeoloog Maarten Wispelwey op een vreemde structuur in de grond. Hij haalde meteen Mark Driessen van de Universiteit Leiden erbij. Op 31 augustus begon het in kaart brengen. En gisteren werd hard bewijs gevonden: enkele bronzen voorwerpen, aardewerk scherven en een echte Fibula, een mantelspeld, geven onomstotelijk aan dat het kamp Romeins is.

Dat een deskundige als Driessen zo enthousiast is, zegt veel over de waarde van deze opgraving. Want de Arnhemmer is overal geweest met als specialiteit archeologie over Romeinse verdedigingswerken. "Tot in Jordanië toe, maar door corona wordt daar nu niet verder gegraven. Daarom ben ik hier."

Nieuwe technieken met luchtfoto's

Alleen een geoefend oog kan dit opmerken. Gelukkig wijst Driessen het met zijn wijsvinger aan. Een lichte golving in het landschap. Aan beide zijden daarvan een verdieping: hier is ooit een aarden wal opgericht. "Het terrein van zes hectare groot diende als tijdelijke kampplaats voor een paar duizend Romeinse soldaten. Nieuwe technieken met luchtfoto's hebben het mogelijk gemaakt dat we dit ontdekten", legt de archeoloog uit.

Verslaggever Marc Loeven zocht Mark Driessen op:

Studenten en vrijwilligers zijn deze dagen proefsleuven aan het maken in de aarden wal. "Door de verkleuringen in het zand kan je zien hoe diep er gegraven is", wijst Driessen aan. "De lichtere delen zijn ongeroerde grond en de donkere stukken zijn gegraven. En dit is gemaakt in de eerste of tweede eeuw na Christus. "

Mogelijk oudste kamp van Nederland

Het is pas het tweede marskamp dat in Nederland is gevonden. Driessen is enthousiast over de vondst: "Marskampen werden gebruikt tijdens een oefening, maar ook om grondstoffen op vijandelijk gebied te delven. En om even aan de tegenstander te laten zien dat je best durfde. We zitten hier wel 35 kilometer noordelijker dan de grens van het Romeinse rijk. Een dagtocht ver."

Morgen komt de Universiteit Wageningen. "Die gaan bepalen hoe oud dit kamp precies is. Mogelijk is het de oudste van Nederland."