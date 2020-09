Lucy heeft een tatoeage op een hele bijzondere plek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Na de amputatie hoefde Lucy niet lang na te denken. Met de tattoo wil ze een nare tijd afsluiten. "In mei kreeg ik last van een ontstoken vinger. Het werd steeds erger. Antibiotica hielp niet. Op een gegeven moment voelde ik dat het bot van mijn linker wijsvinger gewoon los zat. Toen ben ik naar het ziekenhuis gereden. De enige oplossing was amputatie."

Waar haar wijsvinger was, rest nu nog een stompje. Omdat veel mensen daar naar gluurden, wilde Lucy er eigenlijk gewoon een ring om doen. Maar die bleef niet zitten. Dus nam ze contact op met Tattoo Henny uit haar woonplaats. Samen hebben ze bedacht dat een hond wel leuk zou staan. "Ik heb eigenlijk helemaal niets met honden, want ik ben allergisch voor ze. Maar zo kan het wel. Het is wel grappig en ik vind het mooi."

Even wennen

Lucy is blij en trots met haar 'hondenkop op een stomp', al was het wel heel even wennen. Eigenlijk ben ik altijd tegen tatoeages, maar deze vind ik wel leuk. Het blijft overigens wel de enige tattoo. Mijn kinderen vinden het leuk. Mijn kleinkinderen hebben de hond nog niet gezien.

Voor Lucy staat haar de tatoeage voor een positieve levenshouding. "Ook al heb je tegenslag, blijf ook altijd het leuke zien", zegt ze met een grote glimlach.