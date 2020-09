Achterhoek wil miljarden inzetten voor N18

De Achterhoek ziet kansen om de volledige N18 te verbreden en de spoorverbinding naar de regio te verbeteren. Het kabinet wil de komende vijf jaar in totaal twintig miljard euro investeren in een fonds, een deel van dat bedrag moet doorvloeien naar infrastructuur in de Achterhoek.

Het bedrag wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds. Dit fonds wordt ingezet voor kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Vijf jaar lang kent het kabinet hieruit jaarlijks vier miljard euro toe aan ingediende projecten.

Het plan is om de N18 tot een volwaardige snelweg met twee keer twee rijstroken te maken, voor een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur en met ongelijkvloerse doorstromingen, laat 8RHK Ambassadeurs weten. Dat is een samenwerkingsverband van ondernemers, organisaties en overheden.

Verder: "De RegioExpres brengt met een combinatie van stop- en sneltrein de Achterhoek twintig minuten dichterbij de grote steden van Nederland en vice versa."

RegioExpres

De plannen voor de RegioExpres, de N18 en een nieuw vervoerssysteem onder de noemer Mobility as a Service voldoen volgens 8RHK Ambassadeurs aan de gestelde financiële eisen vanuit Het Rijk. Een voorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, terwijl er geen maximum geldt.

In oktober wordt in de raad van 8RHK Ambassadeurs gesproken over het plan. "Om onze krachtige regio op peil te houden en te verbinden met andere, is een betere ontsluiting in, van en naar de Achterhoek écht nodig", aldus Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van 8RHK Ambassadeurs, over het belang van de investeringen. "Duurzaamheid staat daarbij voorop."