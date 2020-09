'Geen zonneveld in Bennekom, raadslid heeft persoonlijk belang'

Gemeenteraadslid Bram van der Beek (CU) mag niet meestemmen over Zonneveld Nergana in Bennekom omdat er te veel persoonlijke belangen spelen, dat concludeert de gemeente na juridisch onderzoek. En zonder zijn stem, ontbreekt een politieke meerderheid voor het plan. Daarmee lijkt het zonneveld van de baan.

Raadslid Van der Beek werkt voor LC Energy, de projectontwikkelaar achter zonnepark Nergena. Ondanks deze verbinding met het bedrijf wilde hij, als voorstander, onverwachts graag meestemmen over de kwestie toen er een definitief besluit moest vallen.

Dat is zeer ongebruikelijk. De politieke tegenstanders van het plan, SGP voorop, staken er daarom een stokje voor. Na een drie uur durend overleg achter de schermen, besloot de gemeenteraad uiteindelijk dat er eerst een integriteitsonderzoek ging komen. Dus werd het stemmen uitgesteld.

Zie ook: Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld

Conclusie

Dat onderzoek is geweest en de gemeente concludeert nu dat raadslid Van der Beek eerder de juiste keuze maakte om niet mee te stemmen over zonnepark Nergena. Daar moet het bij blijven. Want er spelen te veel persoonlijke belangen.

"Het is een optelsom", zegt burgemeester René Verhulst. "Hij heeft een professionele dienstbetrekking bij een betrekkelijk klein bedrijf, zonneveld Nergena is een groot project voor het bedrijf en zijn stem was alles beslissend. Daarbij komt dat Bram eerder zwart op wit al had toegezegd niet mee te zullen stemmen over dit onderwerp."

Het besluit van de eerste stemming van 2 juli (toen Van der Beek niet meestemde) wordt daarom nu definitief, als het aan het gemeentebestuur ligt. "Het zonneveld komt er niet, zeggen wij. Maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord", zegt Verhulst.

De raad kan dit onderzoek theoretisch gezien nog naast zich neerleggen. Op 17 september wordt er over het onderzoek gesproken in de gemeenteraad. De aanvrager kan daarna nog naar de rechter stappen om in beroep te gaan tegen het besluit.

Zoektocht naar geschikte zonneveld-locaties gaat door

Hoewel Nergena dus van de baan lijkt, benadrukt de gemeente wel dat de ambitie over duurzaamheid onverminderd hoog op de agenda staat. De zoektocht naar geschikte locaties voor zonnevelden gaat dus verder. Toch zullen de boeren en milieuclubs rondom Bennekom er waarschijnlijk alles aan doen om dat niet op potentiële landbouwgrond aan de Dijkgraaf te doen.

"Voor de Stichting Milieuwerkgroepen Ede is de volgende stap nu om de WUR te proberen te overtuigen dat het beheer van de betreffende percelen gericht zou moeten worden op extensief agrarisch gebruik in combinatie met versterking van landschap, natuurwaarden en biodiversiteit", zegt Erik Wesselius, bestuurslid van de milieuclub, in een eerste reactie.

Zie ook: