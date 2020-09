'Toolkit' moet Doetinchemse ondernemers voorbereiden op toekomst detailhandel

Van groenteman tot opticien en van herenmodespecialist tot taartenbakker. Zestien ondernemers in Doetinchem gaan het komend jaar weer de schoolbanken in om zich bij te laten spijkeren over nieuwe kennis van en ontwikkelingen in de detailhandel.

De cursus werd eerder al met succes gehouden in Zutphen en Tiel en leert ondernemers om de veranderingen, mede als gevolg van de coronacrisis, het hoofd te bieden. Door geld vanuit de Regio Deal Achterhoek, 8RHK Ambassadeurs, de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem, Rabobank Graafschap en het Binnenstadbedrijf kan deze cursus nu ook voor Doetinchemse ondernemers worden gehouden.



Naast verschillende ondernemers uit Doetinchem doen ook de Winterswijkse ondernemers Bernard Witte en Peter ten Hagen mee aan de cursus. “We zijn door de gemeente Winterswijk gevraagd om deze cursus te volgen, zodat het wellicht een vervolg krijgt voor ondernemers in ons dorp”, zegt Ten Hagen.



Beide ondernemers weten niet zo goed wat ze van de cursus moeten verwachten, maar denken wel na over de toekomst van de detailhandel. “Je moet als ondernemer niet in je eigen winkel blijven zitten met oogkleppen op”, zegt Witte. “Je moet je bewust zijn van je positie als ondernemer.” Ze hebben de drukte in de winkelstraten zien veranderen tijdens de coronaperiode. “Maar het toerisme van afgelopen zomer heeft een hoop goed gemaakt in Winterswijk”, zegt Ten Hagen.

Volgens docent Berry Engelen, die zelf ondernemer was in Doetinchem, is de cursus alleen maar urgenter geworden door corona. “Er worden bijvoorbeeld minder herenpakken verkocht doordat er minder fysieke bijeenkomsten zijn, waardoor je een omschakeling ziet naar meer casual kleding. Dit vraagt flexibiliteit van een ondernemer”, zegt Engelen.

Uitdagingen voor ondernemers

Naast corona ziet Engelen dat ondernemers voor meer uitdagingen komen te staan, zoals leegstand, nieuwe technologieën, veranderende consumentenbehoeften en koopgedrag. “We geven ondernemers tijdens deze cursus een toolkit mee”, vertelt Engelen. “We analyseren eerst hun huidige situatie en werken toe naar een toekomstbestendige situatie voor de ondernemer en zijn winkel.”



Daarbij wordt volgens Engelen gekeken naar kwaliteitsmanagement: personeel, prijs, assortiment en de begroting. “Meten is weten. Zeker voor kleine ondernemers is dit belangrijk”, aldus Engelen.Op dit moment biedt de binnenstad van Doetinchem werkgelegenheid aan 1750 mensen in de detailhandel en horeca.

Meerwaarde voor de binnenstad

Vorig jaar werd door consumenten in Doetinchem 190 miljoen euro besteed aan dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. We investeren fors in een vitale en aantrekkelijke binnenstad”, zegt wethouder Ingrid Lambregts. “Met deze cursus investeren we in de MKB-er en uiteindelijk is het ook een meerwaarde voor het centrum van Doetinchem.”