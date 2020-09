Afwasser heeft corona, café in Doetinchem dicht

"Zijn klachten zijn mild en de kans op besmetting bij deze vorm van corona is erg gering volgens de GGD", valt op de website van de horecazaak aan het Simonsplein te lezen.

Na overleg met de GGD heeft het grand café besloten om tot vrijdag gesloten te blijven. "Dit is onze eigen keuze, we mogen vanuit de GGD wel open blijven. Op deze manier halen we bij iedereen hopelijk alle twijfel weg zodat we vanaf vrijdag iedereen weer kunnen verwelkomen", aldus de horecazaak.



Voor zover bekend is dit de enige horecazaak in Doetinchem die op dit moment preventief de deuren sluit vanwege een coronabesmetting. Vier horecazaken in de gemeente Montferland lieten eerder weten uit voorzorg de deuren te sluiten vanwege corona. Ook zij verwachten later deze week weer open te kunnen.