Nijmeegse school houdt rekening met langere sluiting

Janssen nam de maatregel uit voorzorg, om leerlingen en docenten tegen mogelijke besmetting te beschermen. "Afgelopen maandag bleek dat een leerling positief getest was. Toen hebben wij de klas verwittigd dat ze thuis moesten blijven. Nu blijkt dat van die klas meerdere leerlingen corona-achtige klachten hebben en getest moeten worden. Daarnaast is de mentor van de klas al thuisgebleven, die heeft ook klachten en moet getest worden."

De school kreeg maandag al van de GGD te horen dat die klas tien dagen in quarantaine moest. Dat gold ook voor de docenten die lesgeven aan die klas.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met rector Marcel Janssen:

Besmettingshaard?

Uit voorzorg is dinsdagavond besloten de school voor de rest van de week te sluiten, zegt Janssen: "Wij willen even afwachten of er wel of niet een haard is binnen de school. Op het moment dat dat zo is, zijn we in ieder geval op tijd geweest om uit voorzorg andere collega's en leerlingen niet te laten besmetten."

Het management van de school bespreekt woensdag wat er verder gebeurt, als blijkt dat meer leerlingen of docenten positief testen: "Wij gaan zo dadelijk in overleg om die scenario's uit te werken. Maar de kans bestaat dat we dan zeker nog wel een extra week dicht zijn."

Reacties ouders

Volgens Janssen heeft hij via Facebook veel positieve reacties van ouders gehad op het besluit de school de rest van de week te sluiten: "En natuurlijk zijn er ouders die wat extra vragen hebben hoe wij denken verder te gaan na deze week. Die zullen we netjes gaan beantwoorden, vandaag."