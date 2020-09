Beschoten jongen (13) uit Barneveld moet leven met kogel in zijn lichaam

Dat bleek dinsdagavond uit de uitzending van Opsporing Verzocht. De jongen was 5 augustus met drie vrienden aan het spelen op een schoolplein aan de Saparua, toen hij plotseling een enorme pijnscheut in zijn zij voelde.

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er een kogel in zijn lever terecht was gekomen. De kogel kwam eerst tegen zijn rib aan, die daardoor brak en de kogel flink afremde. "Mijn zoontje kon wel dood zijn", vertelde zijn moeder in het programma. "Als het kogeltje ergens anders was gekomen, bijvoorbeeld zijn hart of zijn hoofd, was het heel anders geweest."

Wapen is onbekend

De politie gaat er vanuit dat er niet bewust op de specifieke jongen is geschoten. Mogelijk is het baldadigheid geweest, of is de kogel per ongeluk bij de jongen terechtgekomen. Uit onderzoek blijkt dat de jongen van enkele tientallen meters is beschoten, maar de politie weet nog niet waarmee.

"Omdat het projectiel nog altijd in de lever van de jongen zit, weten we niet precies om wat voor wapen het gaat", aldus een woordvoerder van de politie. "We vragen mensen in Barneveld en in de omgeving, wie er in het bezit is van een wapen."

De jongen heeft vooralsnog geen complicaties overgehouden aan de beschieting en kan leven met de kogel in zijn lever. Hij speelt inmiddels weer buiten.

