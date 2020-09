Discussie op Facebook over muziekkoepel, wethouder is er blij mee

Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre hoopt dat een discussie op Facebook leidt tot initiatieven voor optredens en activiteiten in de muziekkoepel op de Maliebaan in Groenlo. De muziekkoepel is nu vooral een hangplek voor jongeren met als gevolg overlast en vernielingen.

"Er is een discussie op Facebook gaande voor een initiatief om de muziekkoepel veelvuldig te gebruiken. Dan zal er een eind komen aan de overlast, want dan is er vaker wat te doen", vertelde Porskamp dinsdagavond tijdens de commissievergadering in Groenlo.

'Schijnbaar schouders ophalen'

De wethouder reageerde op vragen van Paul Wallerbos, het Groenlose raadslid dat onlangs de fractie van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) de rug toekeerde en verder gaat als Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW). Wallerbos vroeg zich af waarom de gemeente en de politie "schijnbaar de schouders ophalen en niet daadkrachtig optreden".

Wallerbos wees op de recente vernielingen aan de muziekkoepel die volgens hem oplopen richting de 10.000 euro. Er is al jarenlang sprake van overlast door hangjongeren bij de muziekkoepel, stelt Wallerbos op de Facebookpagina van OLW. Het dieptepunt leek de vuurwerkoverlast tijdens het laatste oud en nieuw. Ook zou er op de parkeerplaats in drugs worden gedeald.

Dertien meldingen

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre vertelde dinsdagavond dat er dertien meldingen van overlast zijn binnengekomen bij de politie. De muziekkoepel maakt deel uit van de dagelijkse surveillanceroute van de politie in Groenlo.

Bronsvoort: "Maar het lastige is dat er bijna nooit daders ter plekke aanwezig zijn. De lijnen tussen ook de wijkagent en de inwoners zijn kort, maar dat heeft helaas nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er is ook contact geweest met Mazzel (jongerenwerk, red.)."

"Het is elke zomer raak bij de muziekkoepel en de overlast is al jaren in beeld bij Mazzel, maar het is blijkbaar moeilijk er een vinger achter te krijgen", reageerde OOG-raadslid René Hoijtink. Zijn voormalige fractiegenoot Wallerbos bleef 'vertrouwen houden': "Er is ieder geval al een ambtenaar ingesprongen op de discussie op Facebook en dat is mooi."