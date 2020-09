INTERVIEW | Carlos Aalbers: 'De romantiek van het scouten is verdwenen'

De telefonische afspraak eindigt dinsdag precies op tijd. Het is nog net geen 20.00 uur als Carlos Aalbers zich na het interview direct op zijn televisie richt. Oranje onder 21 speelt namelijk tegen Noorwegen en dat kwalificatieduel wil hij niet missen. Met spelers als Boadu, De Wit, Koopmeiners en Evjen van zijn eigen werkgever in de gelederen en tegen het land waar AZ al jaren veel scout.

Hoewel wedstrijden thuis uitstekend zijn te volgen, zou het voetbaldier uit het land van Maas en Waal normaal gesproken waarschijnlijk in het stadion van Almere City zijn geweest. Maar met alle coronaregeltjes is dat tegenwoordig niet meer zo eenvoudig.

Live in stadion

"Je merkt zeker dat het een hele klus is om binnen te komen", trapt Aalbers af over het voetbal van nu. "Dat geldt dan vooral voor de eerste - en eredivisie. Kaarten zijn beperkt beschikbaar en gaan eerst naar eigen sponsors en supporters. Je kijkt het liefste live in het stadion. Je ziet dan toch meer. Bij de ene club gaat dat makkelijker en past het beter dan de ander. Het is schipperen en heeft ook wel met de capaciteit te maken."

Vervreemding

"In een stadion ben je veiliger dan in een supermarkt", vervolgt de man die zeven jaar een succesvol technisch directeur was bij NEC, maar na een verschil van inzicht met investeerders in 2013 vertrok. "Ik denk dat er meer mogelijk is en dat is ook wat ik hoor om mij heen. Regels zijn regels, maar ik hoop dat we wel snel kunnen opschalen en er weer meer supporters terechtkunnen. Ja, ik vind het soms wat overdreven zoals de regels nu zijn. Veel fans blijven nu ook weg, omdat er geen sfeer is waardoor zij weer vervreemden van de sport. Ik ben geen specialist, maar ik denk dat in een stadion met een capaciteit van 20.000 de helft daarvan aanwezig kan zijn."

Lang stilgestaan

Aalbers betreurt de lege stadions en denkt ook dat het invloed heeft op de intensiteit van wedstrijden. Maar de lange periode zonder groepstrainingen na de corona-uitbraak laat zich ook voelen. "Zonder publiek wordt het voetbal er niet beter op. Daarnaast zie je dat spelers te lang hebben stilgestaan. Als je alleen individueel kan trainen, gaat dat ten koste van het sprinten, het wenden en het keren. Het heeft zeker nog een maand nodig voordat iedereen echt fit is", verwacht Aalbers die tussen 1982 en 1996 meer dan 400 wedstrijden voor NEC speelde.

Aalbers, rechts in beeld, in 1996 actief voor NEC tegen Feyenoord

Netwerken

Het werk van de topscout is veranderd. De voormalig middenvelder zit uiteraard veel meer thuis, terwijl hij in het tijdperk voor corona nog wel eens gewend was te leven vanuit zijn koffer. Aalbers reisde als technisch directeur of hoofdscout de hele wereld over op zoek naar spelers die NEC, Willem II, FC Groningen en nu AZ weer wat beter konden maken. "De technologie is tegenwoordig zover dat je vanuit alle landen beelden kan zien, maar het reizen, live wedstrijden bezoeken en ter plaatse kunnen netwerken is weggevallen. Dat was ongeveer 40 procent van mijn werk."

Cursus Spaans

April en mei waren dan ook bijzondere maanden voor de in Winssen geboren Aalbers. "De tuin is op orde en ik heb, ondanks twee linkerhanden, een beetje geklust", lacht hij. "De wereld stond ineens op zijn kop. Je hebt meer tijd voor het gezin en andere dingen zoals sporten en een cursus Spaans die ik ben gestart. Natuurlijk is dat ook handig voor mijn werk, zodat ik de taal beter kan spreken als een situatie daar om vraagt."

Minder reizen

Hij zegt het reizen, het ontmoeten van mensen en het live zien van wedstrijden te missen. Veel verbetering ziet Aalbers op korte termijn niet. "Ik verwacht dat we ons langdurig zullen moeten aanpassen en dat we veel minder gaan reizen. Dat heeft dus ook gevolgen voor de scouting. Of dat erg is? Dat valt wel mee. Je moet nu vooraf je werk beter doen, zodat je nog gerichter de eindfase in kunt gaan met een bepaalde speler. Verder is het bijhouden van je netwerk cruciaal. Hoeveel nummers ik vanuit het voetbal in mijn telefoon heb staan? Ja, dat zijn er wel meer dan duizend."

Jahanbakhsh

Aalbers ontdekte tientallen spelers die een succes bleken en met winst werden verkocht. Het meest wordt hij in verband gebracht met de transfer van Alireza Jahanbakhsh. Gevraagd op welke 'spelersprooi' hij het meest trots is, komt de naam van de Iraniër ook naar boven. In 2012 ontdekte Aalbers de vleugelspits om hem twee jaar later met grote winst door te verkopen aan AZ.

Aalbers (rechts) rondt in Iran de transfer Jahanbakhsh af (eigen privefoto)

"Ondanks dat ik bij NEC werkte, wil je soms ook wel eens iets 'buiten de box' doen. Het ligt niet zo voor de hand om een speler uit Iran eruit te pikken, de connectie te leggen en dat dan verder te onderzoeken. Een scout van Leverkusen zei later ook: je hebt toch maar de ballen gehad om die jongen hiernaartoe te halen. Dat vond ik mooi. Hij was toch de eerste speler van Iran die naar Nederland kwam. Ik ben niet zo van de sterke uitspraken, maar heb bij NEC toen wel gezegd: als deze jongen niet wordt verkocht, eet ik mijn schoen op."

Onder de radar

De wereld van het scouten in de steeds commerciëlere voetbaljungle heeft Aalbers in korte tijd rigoureus zien veranderen. "De grote clubs, zoals een Manchester City, hebben allemaal private investeerders die alle jonge talenten opkopen. Qua technologie werken ze met het beste van het beste. Bovendien betalen ze agenten enorme bedragen aan commissie waardoor andere clubs kansloos zijn. Het is dus eigenlijk niet meer te doen waardoor je onder de radar moet scouten."

"Of de romantiek verdwenen is? Dat is absoluut zo. Tegenwoordig moet je binnen twee maanden beslissen en een transfer doen. Ik had het er onlangs nog met Henk Veldmate (hoofd scout Ajax) over hoe het allemaal is veranderd. Vroeger kon je rustig een speler bekijken op een veldje achteraf en die jongen dan rustig volgen, maar dat is voorbij", weet Aalbers.

(eigen foto)

AZ top van Europa

Treffend voorbeeld is Bayron Strijdonck, die in juni 16 jaar werd. Topclub Juventus kaapte het talent bij AZ weg en de club uit Alkmaar bleef achter met een karige opleidingsvergoeding. "Die jongen krijgt een mooi contract voorgeschoteld en dan vertrekken ze. Dat zijn helaas de feiten." Aalbers wijst op de succesvolle opleiding van AZ. "We horen bij de top van Europa als het gaat om zelf opgeleide spelers die in het eerste elftal de meeste minuten maken. Alle faciliteiten zijn ook hier aanwezig. Wat is nu het toekomstperspectief van deze jongen?"

Verhoudingen

"Het is de keuze van de speler en zijn omgeving en sportief snap ik het dus niet", stelt Aalbers. "Maar er zijn ook families die moeite hebben om de touwtjes aan elkaar vast te knopen. En als je dan zo'n contract voor je neus krijgt." Aalbers legt de verhoudingen nog maar eens op tafel. "Vijf jaar geleden was het voor spelers nog meer wikken en wegen. Als AZ tien euro beschikbaar had, was dat in het buitenland 15 euro. Maar nu zijn de verschillen zo groot. Als wij 15 euro hebben, hebben ze in het buitenland 100 euro beschikbaar."

Edgar Barreto

We praten tot slot nog even over zijn club NEC. De Nijmeegse club haalde de 36-jarige Edgar Barreto terug naar het oude nest. De voormalig technisch directeur van NEC moet het allemaal nog zien. "Het gaat erom wat hij nog kan leveren, want dat blijft het belangrijkste. Ik snap de positieve emotie, maar die kan ook binnen twee maanden draaien. Het verwachtingspatroon is namelijk hoog. Ik zag een oefenwedstrijd tegen RKC. Daar concludeerde ik dat het middenveld nog niet complementair is aan elkaar."