Rozendaal zet camera's en handhavers in tegen spelende kinderen

"Die kunnen maar niet verdragen dat er kinderen bij hen in de straat spelen", zegt fractievoorzitter Corine ter Brugge (Rosendael '74).

Na de jarenlange juridische strijd rondom de bouw van de nieuwe Dorpsschool, blijft het onderwerp de doorgaans kalme Rozendaalse gemoederen bezighouden. Met weemoed denkt Ter Brugge dan ook terug aan de oude locatie aan de Steenhoek. "Die stond er veertig jaar, zonder noemenswaardige problemen."

Oude buurt mist de kinderen

De ouderen in die buurt missen de kinderen zelfs nog wel eens die altijd één of twee keer per dag langs kwamen lopen, weet burgemeester Ester Weststeijn. Toch ziet zij zich in de huidige situatie genoodzaakt te handhaven. Ze bereidt plannen voor die het mogelijk maken om tot 19.00 uur het schoolplein te gebruiken als openbare speelvoorziening. En dat moet worden gecontroleerd.

Via onder meer borden, brieven en posters zullen de geldende regels worden gecommuniceerd. Gedurende zeker zes weken zullen er minimaal tweemaal in de week handhavers langskomen. En er wordt tijdelijk cameratoezicht ingesteld. Dat voldoet aan alle wetgeving, volgens Weststeijn. Zo worden de beelden alleen achteraf bekeken om te bepalen hoeveel mensen er waren en of zij overlast veroorzaken. Dat zou niet herleidbaar zijn naar personen.

'Schieten met kanon op mug'

"We gaan schieten met een kanon op een mug", stelt fractievoorzitter Wilfred Jansen (PAK), die uiteindelijk wel voor het plan stemde. De overlast valt volgens hem wel mee. "Er zal best wat jeugd rondlopen. Maar de keren dat ik daar met de hond wandel, is het rustig." Veel van de informatie komt alleen van dat soort individuele waarnemingen, pareert de burgemeester. De camera's moeten volgens haar meer objectiviteit brengen.

Teatske Tuit is moeder van Mads, die op de Dorpsschool zit. Samen met zijn vriend Pepijn sprak hij eerder de gemeenteraad toe over het 'intimiderende gedrag' van omwonenden. "Waanzin", noemt Teatske de nieuwe plannen. Enkele omwonenden met geld en macht drukken volgens haar zo'n grote stempel. "Die gaan treiteren en doen dat tot het bittere einde." Waar zijn we mee bezig om buitenspelende kinderen te gaan filmen, vraagt zij zich hardop af.

'Kinderen op harde schijf'

Advocaat Till Kressin vertegenwoordigt een aantal omwonenden die overlast ervaren. Volgens hem mag de gemeente daar helemaal geen camera's plaatsen. Onder meer omdat het geen openbaar terrein is. Deze 'illegale poging' om het probleem in kaart te brengen heeft hij dan ook 'met verbazing' bekeken. Bovendien is het volgens hem niet nodig. "Als je gewoon met de burgers in gesprek gaat en ze serieus neemt, was je al veel wijzer geworden."

Uiteraard moet er na 19.00 uur worden gehandhaafd, stelt Kressin. "Maar dit zit juridisch ondoordacht in elkaar. Er worden allemaal kinderen op de harde schijf gezet."

'Jongeren gooien eieren'

De raadsman wijst erop dat het geluidsniveau dat de school veroorzaakt, veel hoger is dan in rapporten wordt aangenomen. De omwonenden die hij vertegenwoordigt willen volgens hem 'adequate en functionerende' geluidsbescherming overdag en 's avonds en in het weekend rust. Ook kondigt hij juridische procedures aan tegen de voorgenomen planwijzigingen. "Dat zal wel voor de Raad van State komen."

Ondertussen wordt de sfeer in de wijk 'steeds grimmiger', ziet Kressin. "Dat leidt tot jongeren die met eieren naar huizen gooien, maar daar wordt ook niet tegen opgetreden. Dat heeft geen prioriteit bij de politie." Hoe ver moet dat gaan, vraagt hij zich af. De gemeente doet niets, constateert Kressin.

