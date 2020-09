Opnieuw coronabesmettingen bij woonzorgcentrum

Er is opnieuw sprake van een coronabesmetting bij verzorgingshuis De Bunterhoek in Nunspeet. Bij één cliënt en twee medewerkers van WZU Veluwe is het virus vastgesteld. De volledige afdeling 'kleinschalig wonen' moet daarom twee weken in quarantaine.

Dat is een flinke tegenvaller voor medewerkers en bewoners. Er waren namelijk al voorzorgsmaatregelen genomen, vanwege een eerdere besmetting. Die maatregelen blijven nu dus van kracht en dat betekent onder meer geen bezoek voor de afdeling. Bezoek is in de rest van het woonzorgcentrum gewoon welkom.

Vanwege een eerder positieve test eind augustus, werd een groep cliënten van de afdeling kleinschalig wonen eind vorige week preventief getest. Een testuitslag bleek positief, de rest negatief.

Bewoners blijven zoveel mogelijk in hun appartement in plaats van in de gezamenlijke huiskamer. Medewerkers bieden extra individuele aandacht en activiteiten.

Medewerker thuis

De twee medewerkers zijn getest naar aanleiding van milde klachten. Ook deze uitslagen bleken positief. De medewerkers zitten thuis in quarantaine. Naaste collega’s zijn of worden op korte termijn getest. Cliënten met wie direct contact is geweest worden tweemaal daags gecontroleerd op eventuele ziekteverschijnselen.

Preventie WZU Veluwe zet sinds begin april volop in op preventie. Dat betekent onder meer dat medewerkers en bezoekers mondkapjes dragen. Ook werkt de zorgorganisatie met een eigen mobiele teststraat. Op die manier kunnen groepen cliënten en medewerkers snel en veilig getest worden.