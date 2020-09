Overleden Luuk (18) geëerd met eigen biertje

Luuk Lamers overleed 20 juni op 18-jarige leeftijd bij een tragisch scooterongeluk in Groesbeek. Zijn herinnering blijft op een bijzondere manier in het dorp voortbestaan, namelijk door middel van een eigen biertje: Luuk's Tripel. Dorpsbrouwerij D'n Drul maakt 1200 liter van het speciale speciaalbier, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

"Aankomende week gaan we bottelen pap", zei Luuk nog tegen zijn vader. Samen met zijn vrienden was hij in een brouwwedstrijd verwikkeld met zijn vader en de vriend van zijn zus. Het moment zou hij echter niet meer meemaken, want in een tragisch ongeluk kwam hij midden juni om het leven.

Hij raakte met zijn scooter een lantaarnpaal en overleefde de gevolgen van de val niet. "Een week na zijn crematie hebben we het biertje gebotteld", vertelt vader John Lamers. "Zijn vrienden kwamen dat biertje na zijn overlijden naar ons brengen, geheel geëtiketteerd."



Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het biertje kreeg de naam 'Luuk's Tripel. Een biertje vol liefde'. "Het staat nu bij ons op de kast te pronken." Het gaf de ouders van Luuk zo'n trots gevoel, dat zijn moeder een bericht over het biertje plaatste op social media. "Luuk wilde altijd de horeca in en zou gaan stagelopen bij Eigenweijs (een koffiebar in Groesbeek, red.). Eigenweijs vroeg hoeveel biertjes we hadden en of het niet uit te baten was. Toen zijn we verder gaan denken of we het groter konden maken."

Iedereen wil meehelpen

De partner vonden ze daarin bij Dorpsbrouwerij D'n Drul. "Wij hebben gelijk ja gezegd", vertelt brouwer Roland Boschman. Om het initiatief te bekostigen spraken zij hun partners aan. "We hebben onze leveranciers benaderd en gevraagd: willen jullie mout sponsoren? Willen jullie de etiketten en de flessen sponsoren? Ze hebben allemaal gelijk 'ja' gezegd."

Luuk's Tripel is gebaseerd op zijn eigen smaak. "Het is tegen een Tripel Karmeliet aan", vertelt Boschman. "Dat vond hij erg lekker." De productie is zaterdag op grote schaal begonnen."We zijn er heel erg trots op", vertelt vader John. "Het helpt ons zeer bij het verwerken van het verlies van Luuk. Door verhalen over hem te vertellen hou je hem levend."

Goed doel

De opbrengst van de verkoop van Luuk's Tripel door de plaatselijke horeca gaat naar KiKa. "Luuk heeft in zijn vriendengroep te maken gehad met kanker", legt Lamers uit. "Een broertje van een goede vriend van hem is overleden en een moeder van een goede vriend van hem is overleden. Daar heeft hij gezien wat voor pijn het doet bij de mensen om hem heen."

Volgens zijn vader kon de jonge Groesbekenaar daarom ook heel boos worden als iemand 'kanker' gebruikte als scheldwoord. "Hij sprak diegene daar dan ook altijd op aan. We weten zeker Luuk het een goed initiatief vindt dat het geld naar KiKa gaat."

Collector's item

De brouwerij baseert zich op het recept van de vriendengroep. "Een biertje exact namaken kan natuurlijk niet", stelt vader John. Hoe lekker de originele brouw is, valt nog niet te zeggen. "We gaan waarschijnlijk één flesje openmaken. De rest gaan we verdelen onder degenen die het gebrouwd hebben. Het is voor ons een collector's item geworden." Zo brengt Luuk ook nu nog leven in de brouwerij.