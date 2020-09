Wilma hoopt haar kleinkinderen op een dag zelf voor te kunnen lezen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wilma uit Nunspeet is een van de vele mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven. Ze heeft het simpelweg nooit geleerd, omdat ze niet naar school ging.

"Ik kreeg eigenlijk geen kans, omdat ik thuis dingen moest opknappen die anders niet werden opgeknapt, omdat er geen geld voor was", verklaart Wilma haar afwezigheid op school. "Toen heb ik het geprobeerd om te leren in het dorpshuis. Maar dat ging niet goed. Ik was druk met mijn eigen kinderen en alles tegelijk dat ging niet."

Taalvrijwilliger

Met hulp van een taalvrijwilliger pakt Wilma nu - vele jaren later - toch het lezen en schrijven op. "In het begin ging het vrij moeizaam", vertelt taalvrijwilliger Rin van Dijk. "Toen moesten we boekjes vaak twee of drie keer lezen. Op een gegeven moment vond ze dat te eenvoudig. Toen zijn we met Lezen 2 begonnen. Je merkt dat er vooruitgang in zit."

Er zijn in Nederland meer mensen zoals Wilma. Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen hebben ook moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen.

Kleinkinderen

Wilma is in ieder geval blij dat ze de stap heeft genomen om nu wel te leren lezen. "Ik heb nu kleinkinderen en de oudste kan lezen. En dat kan ik niet", zegt Wilma geëmotioneerd. "Maar ik dacht ik moet er toch wat aan doen. Je bent nooit te oud om te leren. Dus toen ben ik toch maar weer hier naartoe gegaan en ik vind dat het me goed afgaat."

En binnenkort kan Wilma dus zelf voorlezen aan haar kleinkinderen.