Dorp protesteert tegen windmolens: 'We zijn het afvoerputje geworden'

Een groep kritische burgers is samengekomen om zich te verzetten tegen plannen voor een zestal windmolens in Niftrik. Volgende week komen initiatiefnemers van het duurzame energiepark samen om de plannen voor het project te bespreken, waardoor de spanning bij omwonenden oploopt.

Links en rechts hebben inwoners van Niftrik posters opgehangen met daarop kritische leuzen over een windmolenpark dat in 2023 gebouwd moet worden. Energiebedrijf Windunie wil maximaal zes turbines in het plaatsje neerzetten, maar daar is de lokale bevolking het niet helemaal mee eens. Daarom heeft een groep omwonenden zich verzameld om de strijd tegen de molens aan te gaan.

"We voelen ons inmiddels zo’n beetje het afvoerputje van de gemeente Wijchen", begint Jos Reijs, die spreekt namens bezorgde omwonenden. "Ons dorp heeft al veel last van de spoorlijn, de snelweg en hoogspanningsmasten. Dat we nu ook nog dit op ons bordje krijgen, doet ontzettend veel pijn. Mensen zijn het zat. Je woont hier op het platteland om van de natuur en de omgeving te genieten. We hebben niets tegen duurzame energie, maar dit wordt ons gewoon teveel."

'Wat hebben wij te zeggen?'

Het idee is dat omwonenden mee-investeren in het windpark, zodat het een initiatief voor én door de gemeenschap wordt. Mensen die binnen een straal van achthonderd meter van de molens wonen, maken kans op een compensatie. Hoe dichter iemands huis bij de turbine staat, hoe meer geld diegene krijgt.

"Het is jammer dat de buurt zo reageert", vindt Willem Verhaak, projectontwikkelaar van het molenpark. "Daarom blijven we in gesprek met de gemeenschap en bieden we oplossingen, zodat we mensen hopelijk tegemoet kunnen komen."

Volgende week komt de organisatie van Windunie samen om te sparren over een formeel verzoek dat ze bij de gemeente in moet dienen. "Wanneer we dat doen, is nog niet zeker. Daarna is het in ieder geval wachten op groen licht", voegt de ontwikkelaar toe. "Maar als Wijchen het concept niet goedkeurt, zijn we wel van plan om het verzoek bij de provincie neer te leggen."

Daar hebben omwonenden nogal moeite mee. "Als ze naar Gelderland stappen, wat hebben wij dan nog te zeggen? Dan zijn we ten einde raad", besluit Reijs.

