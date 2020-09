Rinske en Anita willen met dansje corona even vergeten

"Het is een soort viral against the virus", zegt Anita, terwijl ze zo goed mogelijk de danspasjes nadoet die de dansleraar voordoet. Die leraar is speciaal voor vandaag geregeld. "We willen op een positieve manier laten zien dat we nog steeds strijdbaar zijn tegen het coronavirus. En dat doen we dus op een heel leuk vrolijk dansje."

We doen dit eigenlijk omdat we na al die maanden een positieve uitstraling willen geven, valt Rinske haar collega Anita bij. Met een vrolijk gezicht kijkt ze door de hal van de Rederhof. "Ja, we moeten vrolijk worden", zegt ze nog eens. Veel bewoners zijn met hun rolstoel naar de hal gekomen en kijken naar het dansende personeel. "Leuk, ze doen het goed", zegt een bewoonster in een rolstoel. "Maar nu moet ik verder kijken."

Bewoner Ben Dorland is spraakzamer. Hij mag vandaag dj zijn en start de dansmuziek in. "Ze hebben het dansje al goed onder de knie", zegt de bejaarde dj. "Het is tegen Covid-19 hè, dus hopelijk waarderen de mensen het."

Kijk hier naar de dansles. De tekst gaat daaronder verder.

Het is de bedoeling dat er van de dansende medewerkers van de Rederhof een filmpje gemaakt wordt. Dat moet donderdag gebeuren, in de tuin van het zorgcentrum. Dat filmpje wordt dan online gezet. En gaat dan hopelijk viral, zodat andere zorgmedewerkers waar ter wereld ook het kunnen bekijken. "Er komt een zelfs drone om het te filmen," zegt Rinske. "We willen dan echt positiviteit uitstralen. Dat iedereen met elkaar danst en vrolijk is, ondanks deze tijd."

