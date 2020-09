Dit zou zomaar een nieuwe trend kunnen worden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Meditatieleraar Beitske Bouwman weet alles van het bosbaden, legt ze uit in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. "Het is in de jaren tachtig ontstaan in Japen. Je stelt je vijf zintuigen open. Zo beleef je het bos op een bijzondere manier."

Verbinding maken

Het bosbaden gaat om verbinding met de natuur en met jezelf. Je blijft een tijdje in volledige rust in het bos. Bouwman wil al lange tijd meer mensen in verbinding brengen met de natuur. "Je kan spanningen de aarde in laten stromen. Ik word me steeds bewuster van mijn handelingen en van wat we doen met de aarde."

Helpt de coronapandemie om mensen bewuster te maken van de aarde? "Ik heb het lang gedacht, maar denk het eigenlijk niet. We vallen snel weer terug in ons oude ritme."

