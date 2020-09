OM verwacht meer arrestaties in zaak rond crystal meth-lab Herwijnen

Agenten tijdens de inval in Herwijnen. Foto: Meesters Multi Media

De twee Mexicanen die in juni werden opgepakt bij een drugslab in Herwijnen waren al sinds februari actief. Ze zouden in enkele maanden tijd op grote schaal crystal meth hebben geproduceerd, bleek woensdagochtend tijdens een eerste pro-formazitting in deze zaak. De officier van justitie zei dat het Openbaar Ministerie (OM) op dit moment jaagt op andere, nog niet aangehouden verdachten.

Het gaat er niet zachtzinnig aan toe aan de Bloklandweg in Herwijn, op 6 juni dit jaar. Agenten van de Dienst Speciale Interventies forceren in de vroege ochtend met grof geweld een metalen toegangspoort, die mogelijk geplaatst is om pottenkijkers te weren. Daarna stormen ze een boerderijstal binnen, waar een vol werkend drugslab wordt aangetroffen.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Zuid-Amerikanen worden opgepakt bij een Gelders drugslab. Een maand eerder hebben agenten van de Landelijke Eenheid een inval gedaan bij een soortgelijk crystal meth-lab in Achter-Drempt.

Link met Utrechtse zaak

In het Herwijnse drugsdossier zitten gegevens die er op wijzen dat de twee Mexicanen al sinds februari in West-Betuwe bezig waren met de productie van crystal meth, maar ook met de import van grondstoffen. Volgens het OM is er een link met een andere zaak waar de politie op dit moment onderzoek naar doet.

De officier van justitie hield woensdag nogal wat kaarten tegen de borst en wilde aan de rechtbank van Arnhem niet bekendmaken om welk delict dat precies gaat, behalve dat dat onderzoek loopt in Utrecht en dat daarin ook al mensen zijn opgepakt.

Zie ook: Groot drugslab in Herwijnen: vermoedelijk crystal meth

Ontsleuteld telefoonverkeer

Veel van de onderzoeksgegevens komen uit het ontsleutelde pgp-telefoonverkeer van de twee verdachten. Ze waren klant bij Encrochat, een twee maanden geleden ontmantelde firma in crypototelefonie. De Mexicanen werden door hun collega-criminelen 'kippen' genoemd, en ook 'Mexes', zo blijkt uit het berichtenverkeer dat nu in handen van de politie is.

'Nauwelijks bewegingsvrijheid'

De verdachten, 45 en 26 jaar, huurden een stal en leefden in een caravan aan de Bloklandweg in Herwijnen. Handlangers brachten hen eten en drinken. Zelf stellen de mannen nauwelijks bewegingsvrijheid te hebben gehad. Hun advocaat Haroon Raza noemde de situatie waaronder de twee leefden een vorm van mensenhandel.

Ook de verhuurder van de drugslab-locatie en de eigenaar van het perceel aan de Bloklandweg hebben overigens in juni een tijdje vastgezeten, maar zijn wegens gebrek aan bewijs inmiddels weer vrijgelaten.

Verdachten blijven vastzitten

Concreet gaat het in de tenlastelegging van het OM om het bezit van honderden kilo's crystal meth in verschillende stadia van bewerking. Zo zou de politie onder meer 75 kilo pure crystal meth-kristallen hebben aangetroffen op het erf in Herwijnen, 1200 kilo metamfetaminepoeder, en nog eens 775 metamfetamineolie.

Op 2 december volgt een nieuwe pro-formazitting. Tot die datum zullen de twee verdachten in ieder geval vast blijven zitten, zo besliste de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem woensdag. Volgens de voorzitter van de rechtbank gaat het om een zeer ernstig misdrijf in een crimineel milieu, waarbij in de regel ook zeer veel geweld gebruikt wordt.