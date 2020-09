Nijmegen stuurt huiseigenaren brief over energiebesparende maatregelen

35.000 particuliere huiseigenaren kunnen van de gemeente Nijmegen een brief verwachten die hen uitnodigt om deel te nemen aan informatiebijeenkomsten over collectieve inkoopacties voor energiebesparende maatregelen. Dit in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik. Ook zijn er 7.000 vouchers ter waarde van 40 euro beschikbaar voor kleine maatregelen.

Regeling Reductie Energieverbruik

Het Rijk heeft de gemeente een uitkering verstrekt op grond van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Het doel hiervan is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door particuliere huiseigenaren. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om zulke maatregelen te nemen. Het college is voornemens alle particuliere huiseigenaren per brief te informeren over de RRE. “We stimuleren zoveel mogelijk woningeigenaren om over te gaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. In deze brief nodigen wij huiseigenaren uit om deel te nemen aan informatiebijeenkomsten over collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, vloer- en muurisolatie en het goed inregelen van de cv-ketel. Dit draagt bij aan de doelstelling om in 2045 een aardgasvrije en energie neutrale stad te zijn.”

Energievouchers

In het kader van de RRE worden ook zogenaamde ‘energievouchers’ verstrekt waarmee woningeigenaren via een webshop producten zoals tochtstrips, radiatorfolie en LED-lampen kunnen aanschaffen. Eén energievoucher heeft een waarde van 40 euro. Het beschikbare budget is 280.000 euro. “Er zijn 36.307 koopwoningen in Nijmegen en er zijn tenminste 7.000 vouchers beschikbaar. We willen in eerste instantie bewoners belonen die meedoen met een van de acties in het kader van ‘Energie besparen en isoleren’ en ‘Nijmegen Aardgasvrij’ en aan mensen die een adviesgesprek voeren bij ons Loket Duurzaam Wonen plus.”

Niet voor huurders

De specifieke uitkering mag alleen ingezet worden voor particuliere huiseigenaren. Dit is één van de voorwaarden die het Rijk stelt. Huurders worden dan ook niet aangeschreven. “Bij de bekendmaking van de RRE ontvingen wij een aantal reacties van huurders waarin zij aangaven het oneerlijk te vinden dat zij niet in aanmerking komen”, laat het college weten. “Wij willen voorkomen dat deze doelgroep gericht wordt aangeschreven met een aanbieding waarvoor zij niet in aanmerking komen en wat kan leiden tot verwarring en frustraties.”

Via bureau Belasting verstuurd

Enigszins pikant is het feit dat het aanleggen van een bestand van particuliere huiseigenaren en daarmee het versturen van een uitnodiging als deze zou betekenen dat het college handelt in strijdt met de AVG. Bureau Belastingen heeft deze gegeven op basis van de WOZ-belasting. Omdat bureau Belasting de brieven aan de particuliere eigenaren verstuurt, vindt er geen verdere verwerking van persoonsgegevens plaats op grond van de AVG buiten bureau Belastingen.

