Het is droog in Nederland en dat is best raar

"In Nederland zou het eigenlijk niet droog moeten zijn", legt meteoroloog Reinout van den Born uit in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. "We zijn een delta", voegt meteoroloog Grieta Spannenburg toe.

'We zijn een moeras'

"Het is raar dat we hier droogte hebben, want we zijn bijna een moeras", aldus Spannenburg. Volgens hen moet het water vastgehouden worden. En dat kan bijvoorbeeld ook al door een regenton in je tuin te zetten.

