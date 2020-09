Een bijzonder beroep: Caroline is compostmeester

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ze zit al lang in de compost en is sinds een paar jaar compostmeester. Is dat het hoogst haalbare? "Nee, dan begint het pas. Straks moeten we het nog echt gaan doen", legt ze uit in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. Ze werkt op Buitenplaats Beekhuizen als 'compostdokter'.

Een compostmeester zet zich in om de organische afvalstroom te beperken. Ze helpen met het composteren en het afvalarm tuinieren. Want "afval bestaat niet in de natuur", beklemtoont ze.

Veel kan op de composthoop

Rauwe restjes, zoals groente of schillen, kunnen op de composthoop. Maar je kan ook eierdoppen gebruiken, wanneer je ze klein maakt. Bewerkte producten mag je niet in je tuin gooien.

Bekijk de hele uitzending van BuitenGewoon: