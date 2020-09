'Het is bijna niet te geloven', schok groot na dood Tielse vrienden

De twee mannen die zondag om het leven kwamen bij een zwaar auto-ongeluk in Duitsland zijn twee vrienden uit Tiel. Een van hen werkte bij Railtechniek Van Herwijnen in Tiel, bevestigt het bedrijf.

De twee (28 en 29 jaar) reden vanuit Duitsland richting Nederland. De precieze toedracht van het ongeluk is onduidelijk. De twee kwamen in bouw- of wegwerkzaamheden terecht en raakten van de weg, waarna hun auto in brand vloog. De hulpdiensten vonden één van hen in het voertuig en een tweede eronder, nadat het wrak werd geborgen.

Zie ook: Gelderlanders komen om bij zwaar auto-ongeluk in Duitsland

Triest nieuws

De 28-jarige man werkte sinds enkele jaren in de buitendienst bij Van Herwijnen. Directeur Menno van Herwijnen zegt dat de familie het bedrijf zondagmiddag inlichtte. "Het is bijna niet te geloven", zegt hij. "We hebben veel werknemers, maar we kennen elkaar allemaal. De groep die in de buitendienst zit kent elkaar goed en is close met elkaar."

Maandagochtend werden alle werknemers die vroeg op pad gingen bijeengeroepen en werd het trieste nieuws meegedeeld.

Een vriend van de omgekomen Tielenaren zegt bedroefd dat zondag iedereen in Tiel in korte tijd op de hoogte was. Ook hij kan amper bevatten wat er gebeurd is. De vrienden spraken elkaar vrijwel dagelijks.

'Meer dan een vriend'

Op Facebook zegt een vriend van één van de slachtoffers dat woorden tekort schieten. "Ik zit nog steeds vol ongeloof. Zo’n goede, fijne jongen met een groot hart en op de juiste plaats. Meer dan alleen een vriend en geliefd bij een ieder. Dan word je ons zo ontnomen. Onschuldig en nog zo jong. Rust in vrede!"