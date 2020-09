Kledingbank Apeldoorn krijgt eigen pand, einde aan speciale regeling

De Apeldoornse kledingbank Sant'Egidio krijgt een eigen pand. De aanschaf wordt grotendeels bekostigd door de gemeente, die nu eigenaar is. Apeldoorn is al tijden bezig zijn eigen vastgoed af te stoten: 90 panden werden in de laatste jaren verkocht.

Vrijwel alle politieke partijen in de gemeenteraad vinden het prima als de kledingbank zijn pand aan de Oude Beekbergerweg overneemt. Dat kan via een speciale regeling voor maatschappelijke organisaties om vastgoed over te kopen.

Niet genoeg gebruikt

Maar, het college wil stoppen met die regeling, omdat hij niet genoeg gebruikt wordt. Grootste reden daarvoor is dat die maatschappelijke organisaties liever geen vastgoed in eigen beheer hebben.

De enige partij die nog vastgoed van Apeldoorn in gebruik heeft, wil niet overkopen. En dus is de regeling overbodig geworden. Daarmee is de raad het bijna unaniem eens. Binnenkort wordt zowel over de kledingbank als over de regeling zelf een definitief besluit genomen.

500.000 euro

In totaal deelde Apeldoorn sinds 2016 luttele tonnen aan compensatie uit: zorgboerderij Old School (bijna 2 ton), Evangelische kerk Menorah (bijna 50.000 euro) en kunstlokaal De Pretentielozen (ruim 145.000 euro) werden aan een eigen gebouw geholpen.

Met de kledingbank komt daar nog eens een verwachte 110.000 euro bovenop. Zo geeft Apeldoorn in vier jaar tijd ruim een half miljoen euro uit aan compensatie voor maatschappelijke organisaties, zodat zij een eigen pand kunnen bekostigen.

2 miljoen in kas

Voor de speciale regeling was 2 miljoen euro gereserveerd. Daarvan is dus maar een klein deel gebruikt. De regeling werd opgetuigd, omdat Apeldoorn al sinds 2012 bezig is vastgoed van de hand te doen. Ze investeert sinds de crisis liever niet meer in stenen.

Tot nog toe werden 90 panden verkocht. Hoeveel miljoenen dit de gemeente opleverde, is onbekend.