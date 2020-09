Arnhemse rechtbank helpt bij opsporen schulden

Zij staan daar namelijk omdat ze hun rekeningen niet hebben betaald. Het initiatief kwam van de rechtbank, omdat de rechter 'al die mensen met schulden' langs zag komen. Het paste goed binnen het beleid van de gemeente om op meer 'vindplekken' aanwezig te zijn voor hulp bij schulden, legt Louwers uit.

'Letterlijk heel dichtbij'

Tijdens de zittingen zijn er dan ook daadwerkelijk hulpverleners van de gemeente aanwezig. In haar uitspraak kan de rechter de gedagvaarden alvast wijzen op die mogelijkheden. "En daarna zijn we letterlijk heel dichtbij", vervolgt Louwers. "We kunnen direct op de gang met ze in contact komen."

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met rechter Jeanette Verspuij over de proef:

De pilot werd wegens corona stilgelegd, maar is deze maand weer opgestart. De wethouder is benieuwd naar de resultaten. "We gaan ervaren hoeveel mensen dat gesprek aan willen gaan."

En ook omliggende gemeenten bekijken dat volgens Louwers met interesse. "Nu is Arnhem de enige die in de rechtbank aanwezig is, maar in de toekomst zou je daarin samen kunnen werken."

