Bijeenkomst Forum stilgelegd: 'Wordt te groot gemaakt'

In de zaal zorgde het voorval voor niet veel nervositeit, zo zeggen aanwezigen voor de camera van de NOS. "Het was rustig binnen. Baudet en Hiddema moesten even weg en we hoorden dat er iets niet goed was, maar we werden ook vermaakt met andere sprekers hoor", zo vertelt een vrouw. "Dat was op zich ook interessant, maar daar kom je niet voor."

De bezoekers mochten zelf het pand ook een tijdje niet verlaten. "Maar er was vrij weinig te merken van paniek. Er was een vrij gelaten sfeer, Hollandse nuchterheid", stelt de vrouw.

'Gegijzeld door situatie die niet nodig is'

Een andere bezoeker zegt dat hij weinig heeft meegekregen van het voorval in de zaal. "Het vraag- en antwoordspel ging gewoon door." De bezoeker weet niet precies wat de reden is geweest voor het stilleggen, maar hij zegt vernomen te hebben dat er wat Denk-aanhangers aan het demonstreren waren.

"Dan heb ik het idee dat dit te groot wordt gemaakt. Blijkbaar was er iets van een demonstratie, maar mensen schokken niet. Ik vind het jammer dat Baudet wordt onderbroken, zo word je gegijzeld door een situatie die niet nodig is. Maar als andere partijen dit willen verstoren, dan doen we er blijkbaar toe."

