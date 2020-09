Grote controle op bungalowpark

Campings en recreatieparken in Aalten mogen alleen gebuikt worden voor recreatie en door toeristen. Permanente bewoning is daar niet toegestaan. Bij de actie werd dinsdag gecontroleerd of daar toch permanent gewoond wordt. De gemeente zegt daar aanwijzingen voor te hebben.

Geert Rhebergen, voorzitter van de vereniging van eigenaren van de bungalows op het park, betreurt de gang van zaken. Volgens hem is er helemaal geen probleem met permanente bewoning: "Wij weten precies wie hier woont. We hebben een strenge ballotage. Er zullen er hier ongetwijfeld een of twee zijn die hier permanent wonen. Maar dat is echt het probleem niet. Een paar telefoontjes had dit kunnen voorkomen. Dit was niet nodig geweest."

Ariadne-project

De controle wordt uitgevoerd door de gemeente en de politie. Ze worden daarbij ondersteund door het zogenoemde Ariadne-team van de provincie Gelderland. Dat team is speciaal in het leven geroepen om gemeentes bij dit soort controles te ondersteunen.

Het is nog niet bekend wat het resultaat van de controle is.