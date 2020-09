Man uit Vaassen krijgt sms van criminelen in plaats van bank: 'Uw pas is verlopen'

Een man pint op 7 april vier keer met een bankpas in Amsterdam. Een andere verdachte neemt diezelfde dag met deze bankpas drie keer geld op in Amstelveen.

De rekening staat op naam van iemand in Vaassen. Het slachtoffer raakt veel geld kwijt. De Vaassenaar kreeg een sms-bericht van zijn bank dat zijn pas was verlopen. Via een link kon hij een nieuwe pas bestellen.

Het slachtoffer vulde zijn gegevens in, maar die gingen niet naar zijn bank maar naar criminelen.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Pakketbezorger

De verdachten kregen de bankpas in handen via een pakketbezorger. Politiewoordvoerder Sven Strijbosch legt uit: "In het sms-bericht stond dat een pakketbezorger de pas zou komen halen. Dat gebeurde de volgende dag. De oplichters gaan dus zo geraffineerd te werk, dat we heel goed snappen dat mensen hier slachtoffer van worden."

Toch benadrukt de politie dat een bank 'nóóit een sms stuurt met daarin een link om gegevens in te vullen'.

De pakketbezorger was een blanke man van ongeveer 30 jaar oud. Hij had een normaal postuur en is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij pinde geen geld, aldus Strijbosch. "In dit soort zaken gaat het vaak om een dadergroep waarin ieder z’n eigen taak heeft."

Help de politie deze oplichters te vinden en geef je tip door. Dat kan via 0800-6070 of 0800-7000, het nummer van Meld Misdaad Anoniem. Het zaaknummer is 2020155250. Je kunt ook op de website van de politie een tipformulier invullen.