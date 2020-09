Jongeman doet boodschappen met gestolen bankpas

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Op 28 april loopt deze jongeman rond 6.30 uur de AH to go in Arnhem binnen. Hij rekent zijn boodschappen af met een gestolen bankpas.

Even daarvoor is ingebroken aan de Havelandseweg in Rheden. Naast geld, laptops en telefoons, is ook de bankpas waarmee wordt gepind meegenomen uit de woning.

Iets gehoord of gezien, herken je de pinner? Waarschuw dan de politie via de gratis tiplijn op 0800-6070 of bel Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Het zaaknummer is 2020188652.

Je kunt ook naar de site van de politie gaan om een tipformulier in te vullen.