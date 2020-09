Politie zoekt straatrover in Harderwijk

Het is even voor 12.00 uur als op maandag 31 augustus de eigenaar van de Primera in Harderwijk zijn omzet wil storten bij zijn bank, de ING.

Een jongeman pakt hem onderweg zijn tas af en gaat ervandoor. De dader rent weg in de richting van de Looiersteeg. Het slachtoffer zet nog de achtervolging in, maar verliest de vluchter uit het oog.

Omstanders die getuige zijn van de straatroof vinden uiteindelijk de tas terug met daarin het geld. Het is een aanzienlijk bedrag. Woordvoerder van de politie Sven Strijbosch: “Het blijft een misdrijf dus we willen natuurlijk wel weten wie hier achter zit.”

Bekijk de beelden, dan wordt ook meer duidelijk over de vluchtroute van de straatrover. De tekst gaat daaronder verder.

De politie is op zoek naar een getinte jongeman tussen de 18 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1 meter 70 lang. Op het moment van de straatroof droeg hij een donkere broek en een donkere jas. Wat opviel was zijn lichte/witte capuchon.

Iets gehoord of gezien met betrekking tot deze zaak? Bel de tiplijn van de politie op 0800-6070 of meld je bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 als je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt. Het zaaknummer is 2020135525. Je kunt ook dit tipformulier van de politie invullen.